Adiós a sacar los líquidos y ordenadores en los controles de los aeropuertos

Se acabó lo de tener que sacar los líquidos o el ordenador al pasar el control de seguridad en los aeropuertos españoles. Aena va a eliminar este engorroso trámite de forma progresiva en los próximos años aplicando tecnología 3D.

Según confirman desde el gestor aeroportuario, y a pesar de que en España no es obligatoria, la compañía va a realizar una importante inversión en tecnología EDSCB (Explosive Detection System for Cabin Baggage). Estos sistemas son equipos con tecnología de Rayos X que generan una imagen en 3D, lo que facilita la inspección de los equipajes y evitará que haya que sacar los dispositivos electrónicos y los líquidos en bandejas al pasar el control de seguridad de los aeropuertos de la red española. Actualmente, los líquidos, perfumes, cremas, aerosoles, espumas, geles, champú y pasta de dientes tenían que ir en envases individuales de capacidad no superior a 100 mililitros contenidos a su vez en una bolsa de plástico transparente con sistema de apertura/cierre y de capacidad no superior a 1 litro (bolsa de aproximadamente 20 x 20 centímetros). Sólo se puede transportar una bolsa por pasajero, incluidos niños y esa bolsa tenía que se colocada en bandejas del control de seguridad, fuera del equipaje.

En principio, está previsto que los primeros escáneres se instalen en los aeropuertos de Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat, que concentran el 40% del tráfico en España, el año próximo para luego extenderse al resto de la red.

Otros sistemas

Junto a estos equipos, Aena implementará líneas automatizadas para la gestión del equipaje de mano (ATRS) y el sistema de inspección remota (Remote), que también agilizarán el flujo en los filtros de seguridad de los aeropuertos más transitados. El ATRS permite separar las maletas sospechosas de las que no lo son, así como la gestión y retorno de bandejas de forma automática sin que el pasajero tenga que preocuparse de ellas. Este sistema permite realizar la inspección de los equipajes desde una sala remota, sin necesidad de que el vigilante esté físicamente en el filtro de seguridad.

Para la renovación de los equipos de inspección de equipaje en bodega y de los filtros de seguridad, Aena adquirirá 261 equipos

Todos los sistemas forman parte de un proyecto global de modernización de los filtros de seguridad, que también incluye el despliegue de sistemas biométricos para el acceso a los controles. Aena asegura que la seguridad, que es similar en todos sus aeropuertos, es prioritaria para la compañía, que apuesta por las últimas tecnologías para colocarse a la vanguardia de los aeropuertos más seguros. Por ello, en una década (entre 2018 y 2028), la compañía habrá invertido 1.170 millones de euros en seguridad física con la renovación de los equipos de inspección de equipaje en bodega y de los filtros de seguridad.