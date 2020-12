Antes de casarte deberías de haber hablado estos temas financieros con tu pareja

Hay quienes dicen que 2021 va a ser el año de las bodas. No sólo por las personas que normalmente se hubieran casado ese año, sino por las parejas que han retrasado su boda de 2020 a 2021 por la pandemia de la Covid19. Eso no quita que antes de casarse, la pareja debería haber hablado una serie de temas económicos entre sí antes de ponerse de dar el sí quiero.

Independientemente de que hablemos de una pareja heterosexual u homosexual, el matrimonio implica una serie de obligaciones y derechos entre ambas partes, incluidas las económicas. Antes de dar el sí quiero (ya sea con anillo con diamantes o no), existen una serie de temas que se deberían de hablar en pareja.

Temas económicos a hablar con tu pareja antes de casarte

Lo primero de todo es entender una cosa, no hay una respuesta correcta a ninguno de estos temas, y la solución será única para cada pareja, lo que funcione a una no necesariamente debe funcionar a otras. Pero no tner estos temas hablados, puede suponer causa de fricciones, peleas e incluso divorcio por falta de perspectiva entre ambos miembros de la pareja. con lo cuál, no está demás tenerlo visto antes.

Régimen del matrimonio: gananciales, separación de bienes o participación ¿cuál de ellos quieres aplicar? Son muy diferentes entre sí y tienen implicaciones distintas. El régimen de gananciales suele ser el que se toma por defecto salvo que los cónyuges hagan capitulaciones matrimoniales y lo registren de inmediato, con lo cuál se debe de tomar una decisión antes de la celebración y pedir cita al notario.

gananciales, separación de bienes o participación ¿cuál de ellos quieres aplicar? Son muy diferentes entre sí y tienen implicaciones distintas. El régimen de gananciales suele ser el que se toma por defecto salvo que los cónyuges hagan capitulaciones matrimoniales y lo registren de inmediato, con lo cuál se debe de tomar una decisión antes de la celebración y pedir cita al notario. ¿Cómo vas a gestionar las finanzas? ¿Todo en una única cuenta común o cada uno con su cuenta corriente y tal vez una cuenta común para los gastos o tal vez estos repartidos entre las cuentas de ambos?

¿Todo en una única cuenta común o cada uno con su cuenta corriente y tal vez una cuenta común para los gastos o tal vez estos repartidos entre las cuentas de ambos? En caso de tenerlo separado ¿contribuiréis cada uno lo mismo a los gastos comunes o lo haréis proporcionalmente a vuestros sueldos?

¿Cómo de cómodos estáis con la deuda? ¿Estáis dispuestos a endeudaros para una casa?¿Y para un coche? ¿Y para vacaciones? ¿O tal vez preferís ahorrarlo y pagar estos gastos grandes a tocateja?

¿Estáis dispuestos a endeudaros para una casa?¿Y para un coche? ¿Y para vacaciones? ¿O tal vez preferís ahorrarlo y pagar estos gastos grandes a tocateja? ¿ Qué valores y actitudes tenéis al dinero? ¿Sois los dos ahorradores o preferís ambos disfrutar inmediatamente de vuestro sueldo? ¿O tal vez cada uno tiene una opinión distinta? Si tenéis discrepancias ¿cómo las váis a gestionar para que estas no rompan la pareja?

¿Sois los dos ahorradores o preferís ambos disfrutar inmediatamente de vuestro sueldo? ¿O tal vez cada uno tiene una opinión distinta? ¿Cómo preferís gastaros el dinero? ¿En viajes? ¿En ropa de diseño? ¿En coches de alta gama? ¿O tal vez preferís restaurantes? ¿En abono para la ópera? ¿Cómo vais a organizaros el dinero qué cada uno de vosotros gaste?

¿Va a gestionar uno de los dos el dinero o va a ser una responsabilidad compartida? Hay parejas en las que sólo uno de los dos gestiona el dinero, especialmente esto sucede en algunas culturas como la japonesa o la china en la que la mujer tradicionalmente gestiona el dinero, y le proporciona a su marido un estipendio. Si uno de los dos va a encargarse ¿le proporcionará algún tipo de informe a su pareja periódicamente?

Hay parejas en las que sólo uno de los dos gestiona el dinero, especialmente esto sucede en algunas culturas como la japonesa o la china en la que la mujer tradicionalmente gestiona el dinero, y le proporciona a su marido un estipendio. Si uno de los dos va a encargarse ¿le proporcionará algún tipo de informe a su pareja periódicamente? Si ahorráis ¿cómo decidís en qué se invierten los ahorros?

¿Vais a compartir todo o uno de los dos prefiere tener cierto nivel de intimidad financiera y decide lo qué hace con ese dinero sin darle cuentas al otro? ¿Hasta qué límite?

¿Hasta qué límite? ¿Espera alguno de los dos que el otro trabaje y lo mantenga o vais a trabajar los dos? ¿Qué sucede si uno de los dos se queda desempleado? ¿O si uno de los dos decide optar por un trabajo que le guste más pero está peor remunerado?

¿Qué sucede si uno de los dos se queda desempleado? ¿O si uno de los dos decide optar por un trabajo que le guste más pero está peor remunerado? ¿Qué sucede si uno de los dos cambia de residencia por trabajo? ¿Si le ofrecen una promoción pero tiene que irse a otro país o a otra ciudad lejana? ¿Qué sucede si uno de los dos tiene un trabajo que le obliga a ir cambiando de residencia con cierta frecuencia (como son los militares?

¿Si le ofrecen una promoción pero tiene que irse a otro país o a otra ciudad lejana? ¿Qué sucede si uno de los dos tiene un trabajo que le obliga a ir cambiando de residencia con cierta frecuencia (como son los militares? ¿A qué edad os pensáis jubilar? ¿Tan pronto como sea posible aun aceptando una pensión más baja o trabajaréis más para obtener una pensión más alta? ¿Qué sucederá si uno de los dos decide seguir trabajando y el otro no?

¿Tan pronto como sea posible aun aceptando una pensión más baja o trabajaréis más para obtener una pensión más alta? ¿Qué sucederá si uno de los dos decide seguir trabajando y el otro no? Herencias, dependiendo del derecho de sucesiones que se nos aplique, en algunos casos el heredero será el cónyuge. ¿Estamos contentos con esto? Pero esto no aplica sólo a los bienes que se tienen, sino a ciertos productos financieros.

dependiendo del derecho de sucesiones que se nos aplique, en algunos casos el heredero será el cónyuge. ¿Estamos contentos con esto? Pero esto no aplica sólo a los bienes que se tienen, sino a ciertos productos financieros. Los beneficiarios de algunos productos financieros como los seguros de vida o los planes de pensiones no son los que indica la ley, sino los que se hayan fijado. En caso de que no, el primero suele ser el cónyuge. ¿Estamos contentos con esto o preferimos que sean otros (habrá que indicarlo a la empresa comercializadora)?

Pregunta a los lectores, ¿hablaron alguno de estos temas antes de casarse con su pareja? ¿Creen que si los hubieran hablado su matrimonio hubiera ido mejor de lo que fue? ¿Echan de menos algún otro tema que debería haber hablado en pareja antes de casarse?

