Así es como puede convertir un local en vivienda paso a paso

Los locales comerciales han ido echando el cierre y despareciendo en los últimos años, y es que estos se han transformado en viviendas. Esta es una práctica que suma cada vez más adeptos, ya que en el año 2022 se transmitieron en España 5,9 millones de metros cuadrados, lo que supone un incremento del 16,2% respecto al año previo, según datos de un informe elaborado por el Colegio de Registradores.

Las personas tienen cada vez más dificultades para acceder a la vivienda, no solo por unos precios prohibitivos, sino también por una escasez de demanda. Por ello, los locales comerciales se presentan como una oportunidad inmobiliaria para sus dueños para crear nuevas soluciones habitacionales y obtener un beneficio económico. Tanto es así, que actualmente en la capital existen un 26% más de locales convertidos en vivienda que antes de la pandemia, tal y como explica el portal inmobiliario Fotocasa.

Una oficina, una tienda o incluso un antiguo banco no están preparados a priori para uso residencial, por lo que legalmente no es posible vivir en estos locales. No obstante, estos inmuebles si que se podrán convertir en una vivienda de forma legal mediante un «cambio de uso en el ayuntamiento», siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos. En todas las autonomías se establece que la superficie útil debe contar con un mínimo de entre 35-40 metros cuadrados o 25 metros cuadrados si la vivienda va a ser un estudio; y además el local debe estar construido en suelo urbano. Asimismo, existen diferentes normativas municipales que deben cumplirse en función de la comunidad autónoma en la que se encuentre el local.

¿Cómo se puede cambiar un local a vivienda paso a paso?