Así es como puede vender parte de un piso

Comprar una casa en solitario es algo que no todos pueden permitirse, sobre todo desde que la vivienda en venta no ha dejado de encarecerse. El precio medio de la compraventa de vivienda se situó en 2.151 euros el metro cuadrado en el mes de septiembre, según datos del portal inmobiliario Fotocasa. Por tanto, no es de extrañar que la forma más extendida de comprar una vivienda en nuestro país sea en pareja y que, por consiguiente, este inmueble tenga varios propietarios.

Cuando una pareja compra una vivienda, ambos se convierten en copropietarios y disfrutan conjuntamente de este espacio, por lo que a cada miembro le pertenece el 50% del inmueble. En el caso de que se adquiera una casa entre dos o más personas o socios, estos serán multipropietarios y la utilizarán por turnos. Otra de las razones por las que una vivienda puede pertenecer a varias personas es cuando la heredan, haciendo que cada uno de los herederos tengan la misma parte porcentual.

Pero, ¿es posible vender una parte de un piso? Aquellos que sean propietarios de una parte de un inmueble si que podrán venderla, aunque no tendrán pleno derecho sobre la vivienda.

«El hecho de ser propietario de una parte de un inmueble, es decir, de formar parte de un proindiviso o comunidad de bienes puede suponer un problema a la hora de vender una propiedad, dado que puede que una de las partes no quiera hacerlo«, explica el portal inmobiliario Fotocasa.

No obstante, aunque una de las partes no quiera hacerlo, la normativa sí lo permite. En este sentido, el artículo 400 del Código Civil establece que «ningún copropietario estará obligado a permanecer en la comunidad. Cada uno de ellos podrá pedir en cualquier tiempo que se divida la cosa común».

Un propietario que quiera vender la parte del inmueble que le pertenece tendrá varias formas para hacerlo: