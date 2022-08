Así han subido los precios las suscripciones digitales en los últimos años

Las suscripciones forman parte de nuestra vida desde que hace unos años empezaran a salir al mercado una serie de servicios online que nos hacen la vida más fácil y entretenida. La eclosión tecnológica ha hecho que surjan unas «necesidades» que muchas empresas nos dan a cambio de un precio.

Y ese precio, como todo, va subiendo. Poco a poco, euro a euro, céntimo a céntimo, pero las suscripciones que al principio nos parecían tan baratitas y asequibles ahora ya nos van picando más en el bolsillo en un entorno de inflación disparada (casi un 11%. en julio, casi nada).

La última en subir y que ha copado numerosas noticias es la de Amazon Prime, el servicio premium de la compañía que por un precio anual o mensual, según se elija, envía todos sus productos sin coste añadido al cliente. La firma ha enviado a sus clientes un correo avisándoles que a partir de septiembre la suscripción anual pasará a costar 49,90 euros desde los 36 actuales y la mensual, de 3,99 euros a 4,99.

Una decisión que ha indignado a muchos y que les hace replantearse si seguir con esta suscripción y anularla, ya que se trata de una subida notable que quizá no les merezca la pena.

Sea como sea, no es la única que ha subido y avisamos: esto seguramente va a ir a más.

Pagamos más por todo

Como decíamos, euro a euro, hemos pasado a pagar más por todas estas plataformas que nos proporcionan entretenimiento o servicios. De las más famosas, Netflix, también nos ha subido precios de forma sibilina en los últimos años.

El servicio básico se ha mantenido inamovible en 7,99 euros desde su llegadA a España, pero el estándar (para dos dispositivos) ha pasado de 9,99 euros en 2015 a 12,99 euros actualmente. Por su parte, el premium costaba 11,99 euros y ahora 17,99 euros. Y esperen, porque en breve puede venir otra subida pues en enero pasado subió precios en Norteamérica.

Disney+ también cuesta dos euros más que cuando llegó a España hace unos años, de 6,99 euros a 8,99 euros, precio único en toda Europa. Por su parte HBO Max se mantiene en 8,99 euros al mes y 69,99 euros al año. Y parece, solo parece, que no va a tocarlo.

Por su parte, Spotify, la plataforma de música online más grande del mundo, ya hizo de las suyas el año pasado, con un incremento de precios mundial, pero que curiosamente no afectó a España. Así, los precios de Spoti están en 9,99 euros el plan individual; 12,99 euros el dúo y 15,99 euros el familiar. La compañía no ha dicho nada de que vaya a subir precios, pero visto lo visto no sería de extrañar, sobre todo porque no hizo efectiva aquí su subida de hace un año.

Así está el panorama y seguro que en los próximos meses tenemos más cambios, porque todo absolutamente todo está subiendo o va a subir. Ahora hay que definir prioridades, ¿Amazon Prime lo es?