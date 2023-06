Barceló reprocha al Gobierno la oportunidad perdida en el turismo con los fondos europeos

España afronta una temporada alta del turismo de camino hacia el récord histórico, tanto en número de turistas, como en gasto por visitante y pernoctaciones hoteleras. Así lo ve el consejero delegado de Barceló Hoteles, Raúl González, que vislumbra «un verano magnífico» pese a la inflación y a la subida estimada de tarifas en sus establecimientos en España entre el 6% y el 7%, una subida inferior a la registrada el pasado verano y muy lejos si el incremento se compara con el último año prepandemia, que se eleva hasta el 20%.

Sin embargo, no cree que ninguno de estos dos elementos cambie el optimismo de las previsiones para esta campaña, ya que el mercado turístico y hotelero español se ha recuperado «mejor y más rápido que otros europeos», por lo que todo apunta a «un verano de récord, claramente mejor que en el 2019. La tormenta que siempre dicen que llega, no acaba de llegar. Yo no la veo», afirmó González durante un desayuno con periodistas en el que desgranó la situación actual del sector y de la cadena Barceló, sobre la que avanzó que mantendrá un alto nivel de inversiones y compras pese a que advirtió de que el mercado español está «muy caro. Pero un buen ebitda y una baja deuda nos permite aborda nuevas operaciones corporativas».

Pese al «extraordinario momento del sector», con unas cifras que superarán a las récord de 2019, el CEO ha lanzado una crítica contra el Gobierno, al que ha reprochado que «se haya perdido una oportunidad extraordinaria» con los fondos Next Generation para convertir el sector turístico española «en un ejemplo mundial» en sostenibilidad y modernización para consolidar «nuestro liderazgo mundial». Por eso cree que «es un pena la pérdida de esa gran oportunidad desaprovechada», lamentó González, que calificó de «ridículas» los cantidades que se han dedicado al turismo por el peso del sector, que ha cifrado entre en 50% y el 60% del PIB español entre economía directa e indirecta. «No se ha valorado la fundamental aportación del turismo a la economía española».

También quiso recalcar que el enquistado problema de contratación laboral continúa sin resolverse, con un sector turístico con una de las tasas de paro más bajas de la historia. Por eso «cuesta encontrar personal especialmente en los países más desarrollados. Tenemos problemas tanto para encontrar especialidades por el tipo de trabajo y como por la zona geográfica. Hay zonas muy tensionadas en el alojamiento, que es muy caro los trabajadores -como las islas o las grandes ciudades- y nos estamos viendo obligador a bloquear habitaciones de nuestros hoteles para que sean ocupadas por nuestro propio personal, porque tenemos necesidades imperiosas de cubrir las necesidades básicas de nuestro personal».

En cuanto al efecto negativo que pueda causar en las reservas la cita electoral del 23J, González negó que se hayan visto afectadas de forma directa y señaló que el retroceso ya se inició dos semanas antes del anuncio, tras reducirse el flujo reservas a la mitad, en torno al 4%, aunque no ve un parón sino «un ajuste porque seguimos creciendo, pero menos rápidamente». Eso sí, recordó que el mercado español se ha recuperado a mayor velocidad que el europeo o el americano y está a años luz de mercados emergentes como China, India Dubai o Caribe, que «generan mucho volumen de viajeros, pero que aún no han registrado la recuperación esperada».

Respecto a la propia gestión empresarial, el grupo hotelero mantiene velocidad de crucero de su modelo de gestión basado en la propiedad, una de las más altas del sector, y que «va a seguir creciendo en equilibrio entre gestión, propiedad y alquiler, más o menos a un tercio cada parte. No hay ningún objetivo de crecer más que nadie, sino que el objetivo de ser más fuerte y más sólido». Por ello, confirmó seguirán adquiriendo activos al mismo novel que en la actualidad. «No tenemos pensado frenar». En estos momentos el 27% de sus activos están régimen de propiedad, un 35% en alquiler y un 38% en gestión, aunque su distribución depende de regiones, por ejemplo en zonas del Caribe el 100% de los establecimientos se mantienen en régimen de propiedad,, frente por ejemplo el 13% de Europa. Las inversiones se situarán cerca de los 250 millones entre adquisiciones y reformas, «siempre que se genere un flujo de caja de entorno a los 400 millones», apostilló González. «Si no tienes deuda, generas 400 millones y destinas 100 millones a capex (inversiones en bienes de capital), te quedan 300 millones para invertir en algún sitio». Así, la compañía está trabajando en la compra de algún activo individual «con un buen precio» y que dé «un buen retorno», y en una ‘joint-venture’ con un socio local en países con menor posicionamiento, para «poder crecer en masa crítica».