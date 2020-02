CaixaBank crea junto a Plug and Play un programa para potenciar la innovación en servicios «fintech” en colaboración con “start-ups”

CaixaBank crea junto a Plug and Play un programa para potenciar la...

Para Juan Antonio Alcaraz, “el objetivo del proyecto es potenciar la innovación en áreas clave para el sector financiero hoy, como la experiencia de usuario o el impulso a nuevos modelos de negocio. Gracias a una muy temprana apuesta por a innovación, CaixaBank ha conseguido situarse como referencia internacional en tecnología gracias a un modelo de co-creación con terceros. Este acuerdo va a contribuir a fortalecer el modelo mediante la aportación de nuevas ideas de empresas en fases incipientes y también a través de la conexión con la red internacional de Plug and Play, con start-ups del sector fintech con propuestas disruptivas tanto el ámbitomobile como en los servicios de pago y que ya hayan demostrado su éxito en el mercado”.

Por su parte, Saeed Amidi ha declarado: “Estamos muy orgullosos de poder formar parte de este proyecto junto a CaixaBank. CaixaBank es una entidad financiera que ha apostado claramente por la innovación y están abiertos a las ideas y aportaciones de terceros, con el claro objetivo de crecer y de mejorar la experiencia de sus usuarios. Esta colaboración servirá para mostrar la calidad de nuestros servicios y continuar con nuestra senda de crecimiento en España. En Plug and Play, contamos con una amplia experiencia en innovación corporativa, con más de 400 socios a nivel global. Día a día, estas grandes corporaciones confían en nosotros para que les ayudemos en su estrategia de innovación, especialmente en la implantación de nuevas tecnologías provenientes de start-ups”.

Un nuevo programa para las start-ups: Barcelona Engagement Program

El acuerdo se materializa principalmente a través de la creación del “Barcelona Engagement Program”, el primer programa de innovación en el que Plug and Play participa en Barcelona. Un comité de especialistas vinculados al programa identificará y seleccionará a empresas innovadoras en fases iniciales con proyectos de las áreas finteche insurtech. Estas compañías dispondrán del acompañamiento de expertos para el desarrollo de una prueba de concepto y trabajarán conjuntamente con los equipos de CaixaBank Payments and Consumer, imaginBank y Plug and Play para resolver retos reales de negocio.

Asimismo, el acuerdo con Plug and Play establece la colaboración para localizar proyectos innovadores del sector fintech que estén implantándose en otros lugares del mundo y estudiar posibles alianzas.

Plug and Play tiene una gran experiencia en potenciar la colaboración entre start-ups y grandes empresas. Desde sus inicios en 2009, ha trabajando para crear la principal plataforma de innovación en abierto del mundo, en la que 400 corporates y más de 25.000 start-ups colaboran para diseñar el futuro de hasta 17 sectores diferentes, como el fintech, el mobility o el retail.

CaixaBank: un modelo de co-creación para impulsar servicios innovadores

Por otro lado, la alianza con Plug and Play implica que la plataforma colaborará también con las diversas líneas de innovación abierta de CaixaBank. En su estrategia de desarrollo de nuevos servicios y experiencia de usuario, la entidad fomenta el trabajo conjunto con terceros para la detección de tendencias y oportunidades, mediante iniciativas como el Payment Innovation Hub, una alianza multisectorial de empresas integrada por CaixaBank, Global Payments, Samsung, Visa y Arval, o el programa zone2boost.

En este sentido, cabe destacar las sinergias del “Barcelona Engagement Program” con zone2boost, creado por CaixaBank en colaboración con Global Payments e Ingenico. Este programa, que inició su actividad en 2019, está especializado en la identificación de nuevas iniciativas empresariales en el ámbito de la tecnología para comercios y el acompañamiento en su crecimiento para ofrecer a los emprendedores la oportunidad de acceder con sus proyectos a altos volúmenes de clientes.

Actividad en apoyo de las start-ups y del tejido emprendedor

CaixaBank cuenta con un profundo conocimiento del sector emprendedor. La entidad ha plasmado esa experiencia en DayOne una división específica para start-ups y scale-ups globales con alto potencial de crecimiento. Además de asesorar a las empresas innovadoras en servicios financieros y en todo lo que requieren para el desarrollo de su negocio, DayOne impulsa un intenso programa de actividades de formación ynetworking.

Igualmente, CaixaBank, a través de DayOne, convoca cada año los Premios Emprendedor XXI, co-otorgados con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de Enisa. Se trata de la convocatoria para emprendedores más consolidada de España: en 2020 la iniciativa ha alcanzado su decimotercera edición. Los Premios EmprendedorXXI buscan reconocer el trabajo de las start-ups más innovadoras y con mayor impacto en su territorio. Los ganadores obtienen, además de premios en metálico, el acceso a programas de formación internacional en ubicaciones clave para el ecosistema emprendedor, como Silicon Valley o la Universidad de Cambridge.

Sobre CaixaBank Payments & Consumer

CaixaBank Payments & Consumer es la compañía resultado de la fusión de las filiales de medios de pago y financiación al consumo de CaixaBank. La compañía gestiona un crédito vivo de cerca de 8.300 millones de euros y es la entidad líder en pago con tarjeta, con un parque de 17,8 millones de unidades comercializadas y una cuota por facturación del 23 % en compras y del 28% a través de los TPV en los comercios. CaixaBank también ocupa una posición de liderazgo en el mercado nacional de pago móvil, donde la cuota se eleva por encima del 30%.

La creación de CaixaBank Payments & Consumer permite gestionar de forma integrada todo el negocio de financiación al consumo, marketplace y medios de pago para dar respuesta a las necesidades del entorno de manera global, a la vez que se aceleran las capacidades tecnológicas.

Sobre imaginBank

imaginBank es el banco mobile only de CaixaBank, dirigido al segmento joven. Con más de 1,5 millones de clientes, supone un paso adelante en la estrategia de innovación de la entidad, reconocida como una de las entidades líderes en la aplicación de las nuevas tecnologías a los servicios financieros. Asimismo, imaginBank incorpora toda la experiencia de CaixaBank en el desarrollo de nuevos medios de pago.

imaginBank ha recibido reconocimientos internacionales destacados. En 2017, obtuvo el premio The Banker, publicación del Grupo Financial Times, por el lanzamiento del chatbot, un servicio de ayuda al cliente para conocer ofertas y descuentos exclusivos basado en inteligencia artificial. The Banker también premió en 2016 a imaginBank como Mejor Proyecto Tecnológico del Año.

Sobre Plug and Play

Desde 2006, Plug and Play ha creado la principal plataforma de innovación a nivel mundial. Para ello, ha puesto en contacto a start-ups, inversores y a las grandes corporaciones que están cambiando el mundo. Plug and Play tiene sede principal en Silicon Valley y presencia en 28 localizaciones, que incluyen Estados Unidos, China, Francia, Alemania, Holanda, Singapur, Brasil o Indonesia.

Son expertos en fomentar la innovación corporativa, así como en inversión en startups. Entre sus principales inversiones, se encuentran Dropbox, PayPal y Rappi, entre otras. La compañía es, además, el venture capital más activo a nivel mundial, con más de 220 inversiones anuales.