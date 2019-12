Carlos Ghosn, ex presidente de Nissan, se fuga en un avión privado de Japón a Líbano

El expresidente de Nissan Carlos Ghosn salió de Japón con una identidad falsa y entró con ella al aeropuerto internacional de Beirut, según fuentes oficiales libanesas citadas por la cadena pública japonesa NHK.

Ghosn, de 65 años, que estaba en libertad bajo fianza en Tokio tras su puesta en libertad, el pasado 25 de abril, abandonó su domicilio de la capital japonesa en las últimas horas y ya se encuentra en Beirut, según distintas fuentes.

«Entró con un nombre diferente, no con el de Carlos Ghosn», dijo una fuente de los servicios de seguridad del Líbano consultada por la cadena pública nipona. Al parecer, según NHK, el expresidente de Nissan llegó al Líbano en un avión privado.

La fuga de Ghosn comenzó a difundirse en distintos medios internacionales mientras Tokio amanecía para prepararse por las festividades de fin de año, las más celebradas en el país y que incluyen el cese de las actividades oficiales.

Hasta el mediodía de hoy, ni la Fiscalía de Tokio, que ordenó la detención de Ghosn el 19 de noviembre de 2018, ni los abogados que lo representan en Japón han hecho comentarios al respecto, por lo que se desconocen los detalles de su fuga.

Los periodistas estaban apostados este mediodía frente a la residencia en la que vivía Ghosn en Tokio, y también frente a las oficinas del bufete legal que lo defiende ante la Justicia, pero no ha aparecido nadie a la puerta.

Tampoco ha hecho comentarios la firma con sede en París que ocasionalmente ha enviado comunicados de Ghosn y su familia refiriéndose al proceso judicial que enfrenta en Japón quien fue una de las figuras más poderosas del sector de la automoción a nivel mundial.

Las condiciones de libertad bajo fianza impuestas a Ghosn le prohibían salir del país, ausentarse de su domicilio de Tokio por más de tres días sin autorización judicial y también le fijaban restricciones en el acceso a internet.

No se ha informado de que el tribunal que lleva la causa haya cambiado esas condiciones, y el hecho de que viajara con una identidad falsa, según NHK, confirma la hipótesis de que se fugó del país.

No será un “rehén” de la justicia japonesa

El expresidente de Nissan aseguró que ha decidido fugarse de Japón para no ser un “rehén” de la justicia nipona. “No me he fugado de la Justicia, me he escapado de la injusticia y de la persecución política”, explicó Ghosn

“Estoy ahora en el Líbano y no seré más un rehén de un sistema judicial japonés parcial donde se presume culpabilidad”, agrega el empresario de 65 años y hasta el año pasado una de las figuras más poderosas del sector automotor a nivel mundial.

Ghosn estaba a la espera del juicio, que en principio iba a comenzar en abril próximo, para defenderse de las cuatro causas judiciales abiertas contra él por presuntas irregularidades financieras durante su gestión al frente de Nissan Motor.