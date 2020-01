Cómo conseguir un préstamo en 2020

El sector de los créditos al consumo terminó 2019 con noticias agridulces. La morosidad está aumentando, por lo que se prevé que 2020 sea un año en el que, si bien no se cerrará el grifo de la financiación, si se endurecerán las condiciones para contratar los préstamos. Así, los requisitos que demanden los bancos en 2020 se verán endurecidos. Por un lado, de acuerdo con los últimos datos publicados por el Banco de España, los ciudadanos españoles deberán contar con un perfil solvente para que la solicitud de financiación no sea rechazada. La banca no siempre otorgará el 100% del coste de un proyecto, por ello es “importante tener al menos el 20% del total ahorrado para aumentar las posibilidades de conseguir la financiación”, según advierte la firma HelpMyCash, dedicada a la comparación de servicios bancarios.

Publicidad

Para el profesor de EAE Business School, Pere Brachefield, uno de los factores que más tienen en cuenta las entidades bancarias a la hora de conceder un préstamo es “la garantía que ofrece un usuario para devolver la cantidad prestada”, es decir que, “el solicitante no puede estar endeudado en más del 30%”. Así, tener unos ingresos regulares y coherentes con la cantidad de financiación solicitada será un punto positivo. Al igual que la contratación de ciertos productos como pueden ser las tarjetas de crédito o seguros. Tal y como señala el comparador, “contratar estos productos aumentará las posibilidades de que la solicitud del usuario sea aprobada”. No obstante, advierte, “hay que prestar atención a los posibles costes, que no se indican en la Tasa Anual Equivalente (TAE) de los préstamos, para hacer cálculos y saber si merece o no la pena contratarlos”.

De acuerdo con los datos publicados por el Banco de España, la TAE media de los créditos al consumo en el último mes fue del 7,56%, la más baja desde hace casi diez años, cuando se situó en el 7,47%. Por esto, el objetivo de los españoles será “buscar préstamos con una TAE similar o más baja para que sea una buena oferta”, subraya HelpMyCash. Otro de los factores que también valorarán las entidades bancarias a la hora de conceder un préstamo es el destino de este. “No es lo mismo un empresario que necesite financiación para la compra de maquinaria para su negocio, que conceder un préstamo que vaya destinado a un viaje turístico”, apunta el profesor. En el primer caso, el banco tiene una garantía mayor de que la concesión sea devuelta, mientras que en el segundo, señala Brachefield, “existe la posibilidad de que la garantía de devolución no se produzca, con lo que habría una evaporación del dinero”.

Por último, igual que sucede cuando se cambia la tarifa del móvil o la compañía de seguros, a la hora de buscar financiación, el profesor también recomienda “valorar las diferentes ofertas de las entidades bancarias”. En esta misma línea coincide la firma comparadora, que advierte de “no conformarse con la primera entidad que nos ofrezca un servicio personalizado, sino que, en un escenario donde los requisitos para conseguir financiación se endurecen, tener varias ofertas disponibles será una gran baza para la negociación con el banco”.