¿Cómo superar una difícil situación financiera durante el verano?

Y es que al llegar a casa, las personas tienen que hacer frente al pago de la vivienda, al pago de las facturas y a otros gastos familiares. Para no caer en una difícil situación financiera, lo más recomendable es solicitar un préstamo personal. Una acción muy sencilla, que cualquier usuario puede realizar fácilmente a través de Internet, puesto que cada vez son más las entidades bancarias que emiten líneas de crédito online.

Sin embargo, no todas las personas pueden acceder a los préstamos personales que otorgan las entidades bancarias, ya que en algunos casos, los usuarios forman parte de listas de morosos como la de ASNEF. Hace algún tiempo, esta situación podía ser un problema, pero actualmente, las personas pueden obtener préstamos online con ASNEF para salir adelante.

Préstamos online, la mejor opción para resolver los problemas financieros

Como ya se ha comentado anteriormente, después del periodo vacacional de verano, algunas personas suelen presentar situaciones financieras muy difíciles, ya que han realizado demasiados gastos. A este problema económico, también hay que sumarle la aparición de diversos imprevistos financieros, los cuales pueden guardar relación con una emergencia médica, una avería del automóvil o una derrama comunitaria.

Sea cual sea el caso, la realidad es que ante estas situaciones tan complejas, lo más adecuado es solicitar un préstamo online. Algo inimaginable hace unos cuantos años, pero que hoy en día se ha convertido en una solución de la que cada vez se benefician más personas. Por ello, no resulta extraño que las demandas de préstamos online se hayan disparado en los últimos tiempos.

Se puede decir, que nunca antes había sido tan fácil obtener dinero sin condiciones, puesto que la mayoría de los usuarios no tienen problemas al solicitar los préstamos personales. Este hecho es posible gracias a algunas entidades de microfinanzas, que incluso ofrecen préstamos a las personas que forman parte de registros de morosos como el de la ASNEF.

¿Cómo conseguir un préstamo con ASNEF?

En la actualidad, son muchas las personas con problemas económicos que deciden solicitar un préstamo online con ASNEF, debido a que existen algunas entidades que apenas imponen restricciones. Para obtener un préstamo con ASNEF, los usuarios tan solo tienen que cumplir con una serie de requisitos, los cuales tienen que ver con la residencia en España y la mayoría de edad, entre otros.

Para cumplir con estos dos requisitos, las personas deben presentar el DNI antes de realizar la solicitud del préstamo con ASNEF. Además, también se requieren otros documentos personales como un extracto de la cuenta bancaria -para poder realizar la transferencia-, o una nómina que acredite que existe un ingreso recurrente -también se aceptan las pensiones estatales-.

Si el usuario es capaz de presentar estos documentos, no tendrá ningún problema a la hora de obtener un préstamo personal con ASNEF. Eso sí, las personas que llevan a cabo este proceso, no pueden estar incluidas en ASNEF por no haber devuelto otros préstamos anteriores. Por otro lado, los usuarios no pueden superar ciertos registros de deuda, ya que las entidades de microfinanzas establecen límites en este apartado.

¿Por qué solicitar préstamos online con ASNEF?

Si por algo se caracterizan los préstamos con ASNEF es por su enorme rapidez, ya que las personas que los solicitan pueden obtener el dinero en cuestión de minutos. Y es que tan solo es necesario rellenar un formulario y esperar a la aprobación, algo que cualquier usuario puede realizar desde casa. Sin duda alguna, un proceso fácil, rápido y directo que apenas pone trabas a las personas.

Estos préstamos rápidos son ideales para las personas con deudas que forman parte de un fichero de morosos, puesto que no tienen que acudir a una entidad financiera para pedir el dinero. Y lo mejor de todo, este tipo de préstamos personales se pueden utilizar para solucionar cualquier imprevisto económico -facturas, averías, pagos con tarjeta de crédito, etcétera-.

Además, algunas entidades de microfinanzas que ofrecen préstamos online, también permiten el acceso a programas de bonificación con condiciones más favorables para los usuarios. Es decir, las personas pueden obtener una tasa de interés más reducida, una mayor cuantía de préstamo o un periodo de reembolso más largo. Por esta razón, cada vez son más los usuarios que solicitan préstamos rápidos a través de Internet.

· Fuentes: Aprestamos.es y Finaton.