Conquistar al empleado a través del estómago

Las empresas no deben olvidar nunca lo importante que es tener a sus empleados contentos. Hay que tener en cuenta que los trabajadores son el recurso más importante de cualquier compañía, ya que sin ellos la empresa no funciona. Por eso hay que cuidarlos y tratarlos como lo que representan, sin olvidar que, además, cuando un empleado está feliz, será más productivo.

Hay diferentes maneras de beneficiar a los empleados para que estos se sientan a gusto. Hablamos, por ejemplo, de un salario justo. Además, hay que saber que son personas, y que mantener comunicación activa con ellos es fundamental: son un capital enorme dentro de una empresa, y es imprescindible conocer lo que sienten y lo que les preocupa. O lo que es lo mismo, que los empleados se sientan escuchados.

Cuidar la salud de los empleados

La promoción de la salud en el lugar de trabajo (PSLT) se refiere al esfuerzo en común de empresarios, trabajadores y la sociedad en su conjunto por mejorar la salud y el bienestar laboral de los trabajadores. En este proceso, es esencial implicar a los empleados como parte activa.

La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo basa la promoción de la salud en el lugar de trabajo en los siguientes cuatro puntos:

La mejora del método de organización del trabajo mediante medidas como por ejemplo: Flexibilizar la jornada laboral. Flexibilizar los puestos de trabajo a través del teletrabajo (trabajar desde casa). Brindar oportunidades para el aprendizaje permanente mediante la rotación y la diversificación de los puestos de trabajo.

La mejora del entorno de trabajo, por ejemplo: Fomentar el apoyo entre compañeros. Brindar a los empleados la posibilidad de participar en el proceso de mejora del entorno de trabajo. Ofrecer alimentación sana en el comedor de la empresa.

Fomentar la participación de los empleados en actividades saludables, por ejemplo: Ofrecer clases de deporte. Facilitar bicicletas para los recorridos de corta distancia dentro de los grandes centros de trabajo.

Fomentar el desarrollo personal, por ejemplo: Ofreciendo cursos sobre competencias sociales, como facilitar formación para combatir el estrés. Ayudar a los empleados para que dejen de fumar.



Es importante que las empresas no escatimen en invertir en este tipo de prácticas, porque contar con unos empleados sanos que trabajen en un entorno favorable asegura parte del éxito en cualquier empresa. Además, las investigaciones demuestran que cada euro invertido en PSLT obtiene una rentabilidad de la inversión de entre 2,5 y 4,8 euros en concepto de disminución de los costes por absentismo.

Be Healthy, el proyecto de Banco Santander

Banco Santander, entre sus muchas iniciativas enfocadas a promover una banca sostenible, lleva a cabo el programa Be Healthy. El objetivo de este proyecto es convertir a la entidad financiera española en la organización más saludable del mundo, dentro de su objetivo de ser el mejor lugar para trabajar (Best Place to Work).

Se trata de un proyecto internacional, ya que, en otros países, como Argentina, Alemania, Brasil, Chile o Reino Unido también hay iniciativas como revisiones exprés en las propias instalaciones de la empresa, clases gratuitas de stretching y yoga o reparto de fruta.

Roberto di Bernardini, responsable global de Recursos Humanos de Banco Santander, señala que la entidad financiera “tiene una larga trayectoria y experiencia en promover el bienestar y hábitos saludables que ayuden a fomentar el compromiso, la productividad, el bienestar y la flexibilidad de las personas que formamos Santander”.

El mensaje del vídeo que patrocina la iniciativa explica a la perfección en qué consiste. “Ser saludable es más que estar en buena forma. Es tener energía, sentirse bien, conectar con el resto del mundo, y dar lo mejor de sí mismo. Por eso queremos que la salud y el bienestar sean una seña de identidad de Santander y de las personas que formamos el Banco. Queremos ser el equipo más saludable del mundo porque salud y bienestar son sinónimos de felicidad, pasión y compromiso. Una apuesta para que te sientas bien contigo mismo, con tus amigos, con tu familia, con tu trabajo. Be Healthy: el programa global de salud de Santander.”

El proyecto se basa en cuatro puntos clave: conócete (Know your numbers), muévete (Move), equilíbrate (Be Balanced) y aliméntate bien (Eat). “El programa BeHealthy fue creado con la visión de convertir a Santander en la empresa más saludable. No hay nada más beneficioso para una organización que un equipo motivado y comprometido. Esta es la clave para que las empresas logremos nuestros objetivos, tengamos buenos resultados y seamos competitivas. Es fundamental invertir en proyectos que ayuden a que los empleados se sientan bien en su lugar de trabajo y estén dispuestos a dar lo mejor de sí mismos. Y una de las mejores muestras es que la empresa de la que formas parte dedique tiempo y esfuerzos a tu bien más preciado: tu salud”, añade Di Bernardini.

La alimentación de sus empleados

En lo que tiene que ver con la alimentación, el banco apuesta también por incluir alimentos ecológicos y sostenibles. Algunas de las medidas que han tomado ha sido la eliminación, casi por completo, de aceite en sofritos, y además ha eliminado el uso de harinas refinadas, nata, leche, mantequillas y potenciadores de sabor en las recetas, que se elaboran con aceite de oliva virgen.

También han añadido cereales integrales de procedencia ecológica en todos los comedores del Centro Corporativo de la entidad financiera, han aumentado el uso de legumbres que cocinan con verduras, limitando así a una vez a la semana la combinación con carnes.

