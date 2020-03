Coronavirus y aislamiento forzado, la oportunidad para transformar digitalmente tu negocio

Las crisis siempre han sido grandes oportunidades para reinvertirse, para sacar lecciones imprescindibles en la vida. Desde hace aproximadamente unos setenta años, más o menos una vez finalizada la II Guerra Mundial, ni Europa ni, en general, el llamado primer mundo se habían visto desbordados por una pandemia como la que estos días se está padeciendo.

Un pequeño virus, el famosísimo coronavirus, está poniendo a prueba a la humanidad más avanzada y globalizada de toda la historia. Sin embargo el pánico sigue corriendo, incluso más rápido que el contagio de la enfermedad. Rubén Gracia, experto en estrategias de marketing digital y creador y CEO de Marketing Mutante, una agencia 100% digital y con un equipo teletrabajando desde sus inicios, es de los profesionales que ve esta situación como una oportunidad para los negocios.

El motivo es tan sencillo como que muchas empresas, por culpa de esta pandemia, empiezan a entender que la globalización es un hecho, que internet permite el teletrabajo, así como que las estrategias de marketing y venta online son ‘probablemente las únicas que no se verán totalmente afectadas’, explica. ‘Es el momento preciso y exacto, ya que tenemos una cuarentena forzosa, de aprender todas aquellas herramientas que, de un modo u otro, van a hacer crecer nuestros negocios no solo ahora, sino en el futuro’, asevera.

En cualquier caso –comenta de Gracia- ‘la lectura que hay que hacer va más allá, esto es un nuevo paradigma, si siempre has querido llevar una vida más libre pero no has podido, si siempre has querido tener un negocio más libre pero no has sabido, ahora, si toca estar en casa es porque hay que pararse a pensar qué queremos con nuestras vidas, a dónde vamos y lo que deseamos ya no solo a nivel personal, sino también profesional porque, repito, todas las crisis son oportunidades y esta no va a ser una excepción’.

A veces –continúa de Gracia -situaciones como esta que vivimos sirven para que, la obligación de parar nos haga tomar conciencia de lo que realmente queremos, un negocio que nos dé libertad y que, a su vez, nos permita vivir, un trabajo que nos deje pasar tiempo con nuestros hijos y no trabajar a para que te los cuide otro, a poder disfrutar de una buena lectura un miércoles cualquiera o de una magnifica mañana de Martes con el sol de primavera calentándote la cara, en definitiva un negocio más libre’, narra el CEO de Marketing Mutante.

El problema –continúa- ‘es que muchos negocios no están preparados para la transformación digital, el problema es que muchos siguen dependiendo del boca a boca, de un lugar físico, de las referencias de vecinos y conocidos. No tienen sistemas para vender online, no tienen los sistemas de ventas, marketing y productividad que están funcionando ahora para los negocios online más punteros en EEUU y resto de Europa. No hablo de modas, si no de técnica y estrategia y tampoco hacen falta procesos ultra complejos que solo le funcionan a unos pocos’, aclara. Es por eso que Rubén de Gracia sumándose a la ola de solidaridad vigente estos días en España, quiere dar acceso a un taller gratuito para que aquellos que siempre han querido dar el paso de hacer la transformación digital y no lo han hecho por falta de tiempo, aprovechen ahora la circunstancia: ‘Quiero dar oportunidad a las personas a que vean cómo hacer repuntar sus negocios a través del canal online, cómo reconvertir esta situación y aprovechar este impás forzoso para que cuando se levante la veda, puedan llevar su negocio hasta dónde quieran’, explica.