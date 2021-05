¿Cuáles son los sectores en auge este 2021?

España es un referente a nivel internacional de industria.

Tanto la parte sanitaria, que hoy en día está en auge, como la farmacéutica está siendo todo un ejemplo de funcionamiento capaz de abastecer no solo al mercado nacional sino europeo e internacional.

La fabricación de productos relacionados con la pandemia (geles, mascarillas, guantes) y la de genéricos son ya uno de los pilares de la reactivación económica de la industria sanitaria gracias, precisamente, a la forma en la que han sabido adaptarse a nuevas fórmulas de fabricación y gestión de pedidos.

Pero no es el único sector.

A nivel alimentario, España es un claro ejemplo de cómo sacar el producto nacional al exterior gracias a la calidad de su producción, de sus huertas y, cómo no, de su aval de calidad real. Es conocido a nivel internacional no solo el jamón, sino todos los productos de tierra y cómo no, nuestros famosos vinos y licores, muy bien valorados no solo en Europa sino también en Estados Unidos y en la zona asiática.

La industria cosmética es otro de los claros sectores en auge. A las formulaciones de calidad se unen también la gama de productos que se utilizan para su fabricación, que suelen competir con otros países de gran reputación. Si además se suma la investigación del uso del cáñamo en las formulaciones de productos como este https://www.miistercbd.com/es/aceite-cbd/ se puede asumir como uno de los puntos de interés europeos en la calidad de productos finales que salen de las fábricas de toda España.

Sin duda, no se puede cerrar este repaso sectorial sin hablar del sector textil. Desde hace muchos años nuestro país es un prototipo de industria que ha sabido adaptarse a la demanda de mercado abaratando los costes gracias a una producción optimizada y automatizada y que, sin embargo, no ha dejado de lado la calidad de sus productos tanto en ropa como, sobre todo en calzado, uno de los grandes reclamos a nivel internacional del sector gracias a sus diseños, pero, sobre todo, a la durabilidad y calidad de los mismos.