Dime qué estudias y te diré si trabajas: Las carreras universitarias en las que se consigue trabajar de lo tuyo y las que no

Cuando los estudiantes eligen carrera tras hacer la prueba de acceso a la universidad, suelen elegir una carrera u otra relación a su experiencia con las asignaturas previas. A veces miran las salidas laborales de las mismas, a veces la percepción de lo que ganan los titulados de estas carreras, pero pocas veces si el trabajo que vamos a hacer nos gusta, que no es lo mismo que nos guste la asignatura relacionada.

En todo el mundo suele existir una fuerte diferencia entre lo que hemos estudiado y en lo que trabajamos. De los países europeos según Eurostat el que más es Reino Unido y el que menos Suiza. El profesor Manuel Salas Velasco de la Universidad de Granada ha hecho un estudio muy interesante con 30.379 graduados de 2010 a los cuatro años de haberse graduado. El estudio les pregunta tanto por su primer empleo como por su empleo actual.





Este estudio distingue entre alineación vertical (trabajo en un campo que requiere una titulación superior) y alineación horizontal (trabajo en el campo que he estudiado). En ese sentido lo mejor sería no tener ningún tipo de desalineación y lo peor sería tener ambas desalineaciones. Es decir, ni trabajo de lo mío, ni tengo un trabajo para el que haya que tener el título universitario para el que he estudiado.

¿Y cuál es la conclusión en corto? Pues que si quieres trabajar de lo que has estudiado, más vale que entres en la facultad de Medicina. En menor medida que estudies Enfermería o Veterinaria.

Las carreras para trabajar en lo tuyo

Según este estudio, la carrera donde los graduados obtienen un empleo más relacionado con sus estudios al graduarse y a los cuatro años de hacerlo es Medicina, sin discusión. En menor lugar tenemos otras opciones como Veterinaria, Enfermería, Ingeniería, Arquitectura y Física en el primer trabajo y Medicina, Ingeniería, Enfermería y Veterinaria en el empleo a los cuatro años.

Varias cuestiones a resaltar.

Luego tenemos otras carreras con desalinamiento vertical, es decir, trabajaremos en nuestro campo pero en un puesto inferior a lo que esperaríamos en el primer empleo en Empresariales Administración y Economía, Química, Ingenierías (superiores y técnicas), Bellas Artes, Relaciones Laborales, Ciencias del Deporte, Magisterio y Turismo. En el caso de empleo a los cuatro años, el desalineamiento vertical lo tenemos con Empresariales, Administración y Economía, Bellas Artes, Ciencias del Deporte y Turismo. Parece que los Ingenieros, Maestros y los titulados en Relaciones Laborales con el tiempo tienen más posibilidades de trabajar en algo al nivel de su titulación.

Tener un desalineamiento vertical tiene dos implicaciones, por un lado tenemos un trabajo peor al esperado, aunque en nuestro campo, lo que puede dar lugar a cierta frustración, especialmente cuando no se progresa con el tiempo a tener una formación adecuada. Deberían de preguntarse los formadores de estos titulados Por otro lado al menos están trabajando en su campo y podemos dar por hecho que sus estudios les han servido de algo.

Las carreras para no trabajar de lo tuyo

Entraríamos aquí en las carreras que tienen un desalinamiento horizontal, aunque no vertical. Es decir, empleos para titulados, pero titulados que tienen empleo con título. Para los recién titulados estas son Historia y Filosofia y por otro lado Ciencias Políticas y Sociología. A los cuatro años destacan los estudios en Biología, Química, Periodismo, Historia y Filosofía, Lengua y Literatura, Matemáticas, Farmacia, Ciencias Políticias y Sociología, Ciencias del Deporte y Turísmo.

Estar en este grupo no es necesariamente malo. Supone que nuestro empleo puede que no esté relacionado con nuestros estudios, pero que estos nos han dado una capacidad suficiente como para poder valernos en otro campo. Posiblemente por eso veamos a biólogos, químicos, matemáticos y farmacéuticos. También creo que puede que influyan las oposiciones, que suelen requerir un título académico.

⚠️ ¿Trabajan los universitarios de lo que estudiaron? Dos desajustes:

✔️Vertical: ¿la formación mínima para realizar tu trabajo es inferior a la que tienes?

Por último tenemos a lo que posiblemente es la peor situación, desalineamiento vertical y horizontal. Es decir, trabajamos en un campo no relacionado con nuestros estudios por un lado y que no requiere titulación universitaria por otro. Posiblemente aquí es donde veamos aquellos que menos rendimiento están sacando a sus estudios universitarios.

En su primer empleo tenemos a los egresados en Biología, Empresariales, Bellas Artes, Historia y Filosofía, Periodismo, Relaciones Laborales, Ciencias Políticas y Sociología, Psicología, Trabajo Social y Turísmo. A los cuatro años siguen teniendo sus intereses desalineados los graduados en Biología, Bellas Artes, Historia y Filosofía, Periodísmo, Relaciones Laborales, Ciencias Políticas y Sociología, Trabajo Social y Turismo. Además, es más probable que si se trata de una graduada y no un graduado, la posibilidad de desalineamiento vertical y horizontal es más alta.

Nuestros lectores se han dado cuenta de que algunas carreras se repiten, pero es que estamos hablando de un estudio de muchos titulados, algunos consiguen ir hacia su campo o hacia un empleo cualificado y otros no.

¿Se deberían de tomar medidas para acabar con este problema? Probablemente, pero ninguna medida que se tome va a tener efecto a largo plazo, así que si vamos a elegir titulación, deberíamos de plantearnos si estamos dispuestos a soportar una desalineación vertical, horizontal o ambas. O tal vez, dejar nuestra vocación y pedir plaza en la facultad de Medicina.

Pregunta a los lectores ¿qué estudiaron? ¿Trabajan en el campo de sus estudios a un nivel de titulado universitario o sus estudios no les han servido de nada?

