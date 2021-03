Economía desde el Corazón, nuevo libro el economista Josu Imanol Delgado y Ugarte

– Movimientos migratorios – El maquinismo – Las democracias y su necesaria evolución de la gobernanza

– La religión y el Estado – La soledad del individuo en la sociedad moderna – Los valores de las nuevas generaciones – La erradicación de la pobreza – El tiempo personal disponible – La información

– ¿Cuál será la energía del futuro? – ¿Cómo será la Sociedad del año 2050?

– La estructura del poder económico mundial. Y además ha publicado el pasado año el libro La Asignación Óptima de los Recursos en el que se aborda de manera amplia las Áreas de la Teoría Económica más importantes, de una forma amena y sencilla de entender para todos. Ha publicado también en el año 2018 el libro titulado Management Estratégico Actual, que pretende ser una guía para todo directivo que tiene que ejercer su liderazgo y realizar una buena gestión en las empresas actuales y que sin duda es de lectura necesaria para ellos; que con su apéndice publicado en Enero de ese mismo año, en Amazon, Los Estilos de Dirección y el Liderazgo, es seguro que serán una referencia, para todos los ejecutivos actuales y futuros que deseen realizar su labor en aras de la excelencia necesaria. También hay que decir que ha publicado, en el año 2018, Finanzas Fáciles para bachillerato y secundaria, que con Economía Fácil para bachillerato y secundaria, ayudarán, sin duda, a que los adolescentes puedan comprender mejor estas dos materias, a través de su apoyo como lectura complementaria en dichos cursos que forman parte de las asignaturas de estos ciclos académicos. Ambos libros tienen una presentación, un prólogo y un epílogo de personas de indudable prestigio en sus respectivos ámbitos; como por ejemplo Andrés Araujo de la Mata y el insigne especialista en Finanzas Juan Mascareñas, catedràticos de Economía financiera; como viene siendo habitual en todos sus libros publicados. Anteriormente ha publicado Economía Fácil, libro que explica con claridad la Teoría Económica.

Este reputado economista de reconocido prestigio que diseñó para el Gobierno de Curaçao un Plan de Reestructuración Económica, también presentó para una asociación local de Quetzaltenango, Guatemala, un Proyecto de reindustrialización de la región y como se aludía anteriormente a la Plataforma Teruel Existe y a La España Vaciada, unas posibilidades de industrializacion para fijar y ampliar poblaciones con entradas, además, de ingresos económicos que pueda sustentarla. Hay que subrayar que fue en el año 2016 candidato al premio de investigación sociológica realizada, de la Fundación Foessa, por su trabajo El Crash del 2007 del origen bancario al nuevo modelo social, político y económico, prologado por Juan Verde, que fue subsecretario en la administración Obama y en el año 2017 fue candidato al premio Rey Jaime l de Economía. Se le ha otorgado la Estrella de Oro a la Excelencia Profesional, por su aportación al desarrollo de la Sociedad, en el ámbito económico, a través de sus escritos publicados.

Además el año 2017 ha sido galardonado por la Asociación Europea de Economía y Competitividad con la Medalla de Oro europea al Mérito en el Trabajo y en el año 2018 optó al Premio Novia Salcedo, otorgado en Bilbao, ha sido distinguido en el año 2019 con el Premio al Mérito Económico, de la Academia Internacional de Ciencias, Tecnología, Educación y Humanidades; y galardonado en el año 2020 con el premio LEE KUAN YEW por su aportación a la Economía, las Finanzas y el Management empresarial; por la Escuela de líderes de las Américas para la Excelencia en la Gobernanza; sita Colombia. Por todo lo cual hace que pueda ser considerado como uno de los mejores economistas, en estos momentos. Se debe señalar que su libro La Economía Actual, también publicado en 2017, está teniendo bastante relevancia entre los estudiosos y personas en general, interesadas en conocer lo que es en sí la Economía. Fue prologado por Juan Velarde que indudablemente, es el mejor economista español vivo actualmente.

No se puede olvidar que del más de un centenar de artículos publicados, en 2011, en varios artículos de opinión publicados en el diario Cinco Días, señaló la manera de salir del Crash del 2007. También, que la Ley de Okun no funciona debido a la Desigualdad (cinco días 8 de Agosto 2014. La Desigualdad el pib y el Empleo). Y no hay que olvidar que hace alrededor de dos décadas, propuso crear un fondo de viviendas, para intentar equilibrar la Oferta y la Demanda y que así de esta manera, no hubiera tanta variación en sus precios. Josu Imanol Delgado y Ugarte que es nacido en Bilbao, aunque criado en Getxo, es un firme paladín a ultranza del Estado del bienestar y de que se pueda disponer de la mayor Renta Disponible que sea posible; pues para poder sufragar el Estado del bienestar, viene proponiendo que el Estado, se involucre en la creación de empresas; así cree Riqueza para poder sostenerlo.

No se puede dejar de exponer, que hace ya unas dos décadas, publicó entonces unos libros sobre gestión bursàtil del que destacó Estrategias con Opciones Financieras, que presentaba 47 estrategias, prologado por Prosper Lamothe, considerado por muchos el mayor experto español en opciones financieras ( Aún continua siendo el libro que trata el mayor número de estrategias ), señalando la manera de construirlas y cuando realizarlas ateniéndose a la tendencia del Mercado prevista y también, La Renta Fija. Y por supuesto sus libros sobre gestión de tesorería de empresas, prologado por Antonio Cancelo, presidente de Mondragón corporación cooperativa; que proponía la división en tres partes de las proyecciones monetarias esperadas en función del grado de cumplimiento previsible de ellas que considerado como uno de los mejores y el de análisis estratégico de negocios, prologado por Pedro Ballvé, presidente del grupo campofrío. Además no se puede dejar de citar el de La Valoración de Empresas prologado por Joan Hortalá i Arau, presidente de la Bolsa de Barcelona y sus libros sobre Análisis Bursátil, tanto de análisis fundamental, prologado éste por Blas Calzada presidente de la CNMV, como también análisis técnico. Actualmente es asesor económico y consultor de estrategia, inversiones, reingeniería, cultura empresarial y mejora continua.

Los títulos de los 35 libros que se han publicado, hasta esta fecha y que integran su importante e ingente labor de divulgación de la Economía, las Finanzas y la Gestión Empresarial son:

Teoría de los Negocios, La Economía Aplicada, Estrategias con Opciones Financieras, Manual Práctico de Gestión de Tesorería de Empresas, El Análisis Técnico Bursátil, El Análisis Bursátil Fundamental, La Renta Fija, La Valoración de Empresas, El Crash del 2.007, Economía Fácil, La Economía Actual, Economía Fácil para Bachillerato y Secundaria, Finanzas Fáciles para bachillerato y Secundaria, La Transformación Social, Política y Económica de Nuestro Mundo, Management Estratégico Actual, Los Estilos de Dirección y El Liderazgo, El Informe Económico Financiero, La Asignación Óptima de los Recursos, El Controller de Empresa, criptomonedas, Estados Contables, El Liderazgo en la Dirección de Empresas, Poder y Pobreza, Salud y Medioambiente, Libre Mercado, Economía Desde el Corazón, El Plan de Marketing Digital de la Empresa, Indicadores de Tendencia de la Economía, Ciclo Económico y sus Indicadores, Economía y Sociedad y La Mente Económica, Manual de Heráldica, Manual de Genealogía, Conversaciones entre Javier Sádaba y Josu Imanol Delgado y Ugarte, La Economía Aplicada, La Valoración de Inversiones y Empresas, Gestión de la Renta Fija.

