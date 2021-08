El 75% de las reclamaciones aéreas desde el fin del último estado de alarma son por cancelaciones o cambios de última hora

En términos absolutos, la compañía online de servicios legales ha gestionado, desde que finalizara el estado de alarma, cerca de 2.000 reclamaciones aéreas, de las cuales, el 75% son por motivo de un cambio de hora del vuelo o de la cancelación del mismo, con menos de 14 días de antelación. En muchas ocasiones, indica reclamador.es, estas incidencias ni siquiera son comunicadas a los pasajeros, o las comunican el mismo día del vuelo, dejando a los pasajeros en una completa situación de indefensión, teniendo en algunos casos que buscarse, por sus propios medios, una alternativa para llegar a su destino. En estos casos, además de la compensación, podrán reclamar los gastos que provoque la total desatención por parte de la aerolínea.

Esta circunstancia, la cancelación de última hora, obliga a las aerolíneas a compensar económicamente a los viajeros afectados, pero, por norma general, para que los pasajeros aéreos reciban el dinero que les corresponde deben reclamar a las aerolíneas y, en un gran porcentaje de ocasiones, acudir a los tribunales para conseguir su dinero.

El 25% restante de esas reclamaciones aéreas gestionadas por reclamador.es son por cancelaciones o cambios de itinerarios, en los que la aerolínea comunica la incidencia con la antelación debida -más de 14 días-, pero no ofrece el reembolso del billete cancelado. Es entonces cuando los viajeros contactan con reclamador.es para que defiendan su derecho al reembolso del billete. En estos casos, pese a que los viajeros no podrían reclamar la compensación económica recogida en el Reglamento Europeo -puesto que le avisaron de la cancelación o cambio con la antelación debida- sí tienen derecho a que la compañía aérea les devuelva el dinero del billete y gastos derivados de dicha cancelación, como pueden ser, noches de hotel o la adquisición de un nuevo billete para poder llegar a su destino, si la aerolínea no ofrece ninguna solución.