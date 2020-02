El coronavirus copa la atención de los mercados en la semana en la que Reino Unido salió de la UE

Datos macro mixtos en EE.UU. PIB se ralentiza hasta el +2,3% en 2019, índices de confianza algo deteriorados y buenos datos de empleo en EE.UU. Resultados empresariales batiendo expectativas pero se han deteriorado respecto los de la semana anterior: 63% de sorpresas positivas en EE.UU., lo que está por debajo de la media histórica y crecimiento del 1% del BPA en el último trimestre de 2019.

Análisis de mercdo en cuatro claves

1. Coronavirus

Hace una semana el número de infecciones confirmadas por el Coronavirus era 1.250 con menos de 50 muertes. 8 días después las infecciones han alcanzado casi 17.500 con más de 362 fallecidos y 523 altas. La tasa de mortalidad es del 2-3% y el periodo de incubación de 2-14 días.

Ya hay más casos de Coronavirus en un mes, de lo que se detectaron de SARS en toda la crisis, aunque la tasa de mortalidad en el caso del coronavirus parece bastante inferior (3% vs 10%), y las personas falleciendo en total parece que van a ser menos que en las crisis del SARS, MERS, Ebola, Gripe A. No es fácil comparar el impacto del

Coronavirus vs otras epidemias, cuando el MERS o Ebola ocurrieron en zonas económicamente menos importantes, y el SARS coincidió con la volatilidad de la segunda guerra en Iraq.

China ha ampliado el período de vacaciones hasta el 9 de febrero en lugar del 2, con los mercados financieros ya abiertos, habiendo registrado una caída de casi el 8% en su reapertura. Sin embargo, muchas oficinas, fábricas o escuelas están considerando cierres mucho más prolongados y la mayoría de las aerolíneas internacionales, una tras

otra, están cancelando todos sus vuelos hacia y desde China, agravando el impacto de corto plazo sobre el consumo, pero facilitando también un fuerte rebote cuando la epidemia esté bajo control.

2. Respuesta de China

El PBoC ha reaccionado rápidamente. Inyectó $21,4 Bn en la economía para mitigar los efectos negativos del coronavirus y aseguró que utilizará herramientas monetarias adicionales para asegurar la liquidez.

El dato de PMI Manufacturero en China del mes de enero, anterior al coronavirus, fue ya peor de lo esperado: 51,1, desde el 51,5 anterior.

3. EE.UU: PIB, Empleo y reunión de la FED

Los datos macro conocidos en EE.UU. fueron mixtos. El PIB creció a una tasa del +2,1% en el cuarto trimestre. Mismo ritmo que en el trimestre anterior. El consumo privado

cedió hasta el +1,8% en los últimos 3 meses del año (+3,2% anterior) y la inversión privada cayó por tercer trimestre consecutivo. Buenos datos de empleo en el mes de enero son buenas noticias para el consumo.

FED mantuvo sus tipos de referencia entre el 1,5 y el 1,75%, aludiendo a las señales continuadas de solidez.

4. Greenflation: Estímulo fiscal a la vista

El Parlamento Europeo ha aprobado en principio el GREEN NEW DEAL que tiene como objetivo financiar 1trillón de inversiones a 10 años para atacar el cambio climático. Esto

podría añadir 25pb al crecimiento de la UE al incrementar la inversión del sector público y privado. BCE podría ser una ayuda en promover este tipo de inversiones verdes. La dificultad de implementación y las posibles contradicciones que habría si los verdes ganaran en Alemania y adoptaran políticas de subidas de impuestos y de mayor regulación.

Revisiones Macro por el coronavirus- casos confirmados y muertes a casusa del virus

Ya se han empezado a revisar estimaciones macro a la baja por causa del coronavirus, aunque de momento la idea generalizada es la de que el impacto será sólo temporal sin desviar la buena tendencia.

JP Morgan bajado su estimación de crecimiento para el 1Q en China en un -1.4% (trimestre contra trimestre anualizado) hasta un +4.9%, pero sube la estimación del 2Q en un +1% hasta el +7%, y la del 3Q en un +0.4% hasta el +6.1%, por lo que el crecimiento de 2020 queda sin cambios. También ha revisado el crecimiento de EM Asia ex China en

un -0.5% para el 1Q, subiendo el mismo porcentaje para el 2Q más 3Q. No han tocado estimaciones para US, Europa ni Japón. El neto es que JP Morgan revisa el crecimiento global en un -0.3% para el 1Q hasta el 2.3%, pero sube en un +0.2% para el 2Q, y un+ 0.1% para el 3Q, dejando el 2.5% estimado para el año sin cambios.

Tipos a 10 años del bono americano y evolución bursátil de sectores cíclicos vs. defensivos

El nuevo episodio de aversión al riesgo, causado esta vez por el coronavirus, ha causado una gran demanda de activos defensivos.

Los tipos de interés a 10 años del gobierno de EE.UU. Han caído hasta niveles del 1,5% arrastrando con la evolución bursátil de los sectores cíclicos, que acumulan nuevamente un comportamiento relativo muy negativo frente a los defensivos.