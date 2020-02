El euro continúa alcanzando máximos frente al dólar por sexto día consecutivo

El documento será presentado y discutido en la Cámara de los Comunes a última hora de la mañana. Algunos en Bruselas lo han interpretado como un incumplimiento de los compromisos adquiridos en la declaración política que acompaña al acuerdo de retirada del año pasado de «compromisos sólidos para garantizar la igualdad de condiciones». Fuentes del gobierno del Reino Unido a su vez dijeron que esta declaración solo contenía «aspiraciones y prioridades» en oposición a compromisos vinculantes. En otras partes, el riesgo de interrupción económica debido a un posible empeoramiento en el brote de coronavirus y las inundaciones, están en los titulares de hoy. Jon Cunliffe del Banco de Inglaterra hablará hoy.

El rally del euro continúa marcando esta mañana como el sexto día consecutivo alcanzando nuevos máximos frente al dólar. Como el euro también se ha fortalecido en varios otros pares de divisas, esto puede percibirse inicialmente como fortaleza del euro, pero lo contrario parece más probable. En la carrera hacia el fondo que sigue al shock del coronavirus, no es una cuestión de fortaleza sino de debilidad, donde la libra esterlina y el dólar estadounidense han tenido un peor desempeño en los últimos días en comparación con el euro. Las expectativas de contener rápidamente el brote de virus se están volviendo menos convincentes, ya que el número de nuevos casos diarios de coronavirus reportados en países fuera de China excedió a aquellos dentro del país. La economía de la eurozona abierta puede verse más afectada por el virus que Estados Unidos, lo que sugiere que la recuperación del EURUSD podría resultar frágil. El calendario de hoy está repleto de miembros del Banco Central Europeo que hablan en diferentes ciudades, con la presidenta del BCE Christine Lagarde hablando en Londres.

El dólar continuó firme durante la sesión de ayer a medida que los temores de coronavirus pesaron en los mercados por otro día más. Sin embargo, las fortunas del dólar se han revertido un poco en la sesión de negociación de esta mañana, con el euro y SEK liderando la línea en el rally del G10. Durante la noche, los mercados han valorado las expectativas más altas de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal en marzo, con la probabilidad implícita de situarse por encima del 40% en los mercados de futuros y swap. La caída libre del mercado de valores probablemente ha envalentonado las expectativas moderadas, pesando sobre el dólar a medida que los rendimientos caen, ya que los mercados de futuros apuntan a una nueva caída tanto en el índice DJIA como en el índice S&P 500 una vez que los mercados estadounidenses abran más tarde esta tarde. Como corresponde a los mercados de ánimo sin riesgo, el rendimiento del Tesoro a 10 años de los Estados Unidos continúa registrando nuevos mínimos, ahora en un récord de 1.29% a medida que el refugio fluye hacia activos gubernamentales más seguros. El intento de Donald Trump de calmar los mercados esta mañana no ha tenido el impacto que tal vez esperaba, pero los titulares que muestran que el presidente continúa criticando a la Fed por no bajar las tasas solo alimenta la especulación del mercado. Anoche, el ex gobernador de Indiana y el actual vicepresidente Mike Pence fue designado como la figura principal en la respuesta de Estados Unidos al coronavirus. Pence fue el gobernador de Indiana en 2014 cuando se diagnosticó el primer caso de MERS en los EE. UU. Hoy, el calendario de datos abarca la segunda lectura del PIB del cuarto trimestre de EE. UU. junto con los datos preliminares de bienes duraderos de enero.

Finalmente rompió al alza después de abrazar un nivel psicológico clave durante dos días y medio seguidos cuando los mercados petroleros cayeron a la presión de riesgo y se hundieron por debajo de $ 50 por barril. Puede haber más debilidad de locuras, como se destacó en la sesión de negociación de esta mañana. El dólar canadiense es la única moneda del G10 que no ha podido sacar una parte del dólar en medio de la mayor especulación de nuevos recortes de la Reserva Federal en el primer semestre. Los últimos datos de CFTC, que monitorean las posiciones tomadas por jugadores no comerciales en los mercados de futuros, destacan que la posición neta de los mercados está en su nivel más bajo desde octubre. Los mercados de opciones confirman este giro bajista para CAD ya que la volatilidad implícita en las reversiones de riesgo de 1 semana, que incorporan la reunión del Banco de Canadá de la próxima semana, aumenta a niveles no vistos desde la última vez que el petróleo rompió la marca de $ 50 por barril antes de la reunión de emergencia de la OPEP +. Hoy a las 11:00 GMT, se publica el índice del barómetro comercial CFIB para febrero.