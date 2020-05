El euro no levanta cabeza después de la respuesta del BCE al dictamen del constitucional alemán

El euro no levanta cabeza después de la respuesta del BCE al...

La respuesta de la institución tras una videoconferencia más tarde, sin embargo, no logró animar la operativa de la moneda única. Incluso aunque este episodio no tenga una mayor trascendencia y la corte alemana acabe acatando la postura del tribunal de justicia europeo, en el mejor de los escenarios, el daño para el euro está hecho. Este evento deja un precedente importante de que cualquier institución europea es sensible de cuestionar las acciones del BCE y, con ello, socavar su credibilidad. Entre un conjunto amplio de datos en el calendario de hoy, la Comisión Europea lanzará sus pronósticos macroeconómicos .

La debacle del euro le confirió soporte al billete verde frente a varias divisas europeas ayer, mientras que los mercados asiáticos y las petro-monedas le sacaron ventaja. En el día de hoy, el dólar opera igualmente con un tono mixto ante las declaraciones de Donald Trump ayer, instando a los negocios a comenzar el retorno a la normalidad, aunque se pusiera en riesgo el incremento de los casos afectados por la pandemia. Los titulares también reportan que la Casa Blanca está considerando cesar al comité encargado de gestionar la emergencia sanitaria, generando escepticismo en los mercados sobre un movimiento demasiado precipitado.

El calendario de hoy contiene la publicación de las cifras ADP de desempleo para abril. El dato suele ser un precursor del esperado reporte de nóminas no agrícolas publicado al final de la semana. Aunque este indicador regularmente no genera mucha atención, los mercados estarán a la expectativa del reporte dada la sensible situación actual del mercado laboral norteamericano.

La libra esterlina amaneció está mañana con la noticia de que el número de casos fatales en el país ya supera las cifras italianas, ocupando ahora el primer puesto entre los países europeos, con sospecha de 32 mil fallecidos a causa de la pandemia. Estas lamentables estadísticas añaden presión sobre las espaldas de Boris Johnson, quien ha sido criticado por algunos políticos y científicos al respecto de la lenta respuesta del gobierno británico a la emergencia sanitaria.

La libra continúa abatida por estos acontecimientos y la escasa claridad en los planes de reapertura, al tiempo que otras economías europeas ya avanzan en su retorno a la “nueva normalidad”. El calendario de datos de hoy ubicó al índice Markit del sector de la construcción en el abismal récord histórico de 8.2 en abril, de una cifra de 39,9 en marzo y un pronóstico anticipado de 21,7. Sin más eventos relevantes en el día, los inversores se posicionan para la reunión de política monetaria del Banco de Inglaterra mañana.

El peso mexicano cerró su operativa del día con un saldo favorable frente a sus principales pares, aunque esta mañana navega los mercados con un tono mixto. Por una parte, las tensiones entre EE.UU. y China no han vuelto a ocupar titulares trascendentales y, por otra, la dinámica alcista de los precios del crudo en los últimos cinco días llegó a una meseta en el cierre de ayer.

En el terreno doméstico, la publicación de las minutas del último encuentro de Banxico tampoco generó mucha actividad en los mercados, tras ratificarse el mensaje del banco en su comunicado más reciente. La institución considera pertinente apoyar la recuperación económica con la gradual reducción de los tipos de interés de referencia y medidas de crédito y provisión de liquidez, al tiempo que señala que una postura prudente y calibrada será necesaria en todo momento. El peso podría animarse en las próximas jornadas gracias a una operativa más débil del dólar y el euro, pero el calendario de datos siempre promete sorpresas. En el día de hoy se publican las ventas domésticas de vehículos en abril, otra posible señal del impacto inicial de la pandemia en la economía doméstica.