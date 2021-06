El Gobierno de España ofrece 200.000 € a repartir entre todas las Galerías de Arte de España

De nuevo nos encontramos ante otra charlotada de este Ejecutivo ignorante, incapaz y sectario dando limosnas. Migajas que desgraciadamente habrá quien las recoja para vergüenza ajena de un sector moribundo. De nuevo es momento de reclamar una regularización fiscal que fomente el coleccionismo a través de desgravaciones reales (y no del 25% o 15%) y que por extensión favorecería la fortaleza, independencia y pervivencia del sector. Es decir a través una nueva ley de Mecenazgo y Patrocinio y que según mi información y aludiendo a aquel, “Ni está, ni se el espera…” Esto es o que debe exigir el votante.Y los galeristas también son votantes, recuerdo.

Volvamos a esta nueva afrenta del gobierno al ciudadano, que no es sino, otra ocurrencia grotesca de quien no entiende, ni sabe que como funciona el mundo y menos España. ¿109 € para ayudar en qué?. Lo siento, no me salen los números ¿En alquiler y licencias comerciales municipales? ¿En electricidad, telefonía y redes? ¿En seguros?, todo ello sin contar salarios y seguridad social del personal, porque estos son los gastos fijos que puede tener una galería. Aunque pensándolo bien, si se trata de autónomos la cuestión tal vez sea ¿Acabar con la iniciativa privada incluso en el arte?.

Desde aquí propongo que se inviertan esos 109 € de manera corporativa , es decir, colectiva y gremial, en comprar bolsitas para recoger caca de perro (la mierda de perro y gato todavía son gratis y abundantes en España) y que se depositen en las 17 delegaciones del Gobierno. Les aseguro que 200.000 € en bolsas de plástico pueden ser millones de bolsas…. O mejor. Que las bolsas de excrementos subvencionados se expongan en la puerta de la próxima edición de ARCO como respuesta de los galeristas españoles a la faraónica feria que no sirve para nada, sino para mayor gloria de un Ministerio de Propaganda y Cultura de un gobierno que sólo es capaz de apoyar a sus galeristas de arte con sólo 200.000 denigrantes euros en un país que se considera el tercero en Patrimonio artístico cultural del mundo.

Si encima las bolsas de heces se imprimiesen con algún slogan creativo (¡por favor, no olvidemos que somos artistas! ), si se conseguiría una mayor repercusión y difusión mediática ya que no es la primera vez que se utiliza mierda como elemento artístico, incluso se podría ganar dinero con ello. Recuerdo que Piero Manzoni puso en venta en 1961 las famosas latas de “Merda del artista” y que por cierto la última se vendió por 275.000 € en 2016 en la sala Il Ponte de Milán.