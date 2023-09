El Gobierno deberá autorizar la compra del 9,9% de Telefónica por Saudi Telecom y avisa de que velará por su «autonomía estratégica»

Al Gobierno se le acumula la tarea con los movimientos que se están sucediendo en el capital de algunas compañías españolas. No sólo tendrá que dar el visto bueno a que los fondos acreedores tomen el control de la siderúrgica Celsa tras aprobar la Justicia su plan de reestructuración sino que también deberá autorizar parte del desembarco de Saudi Telecom (STC) en Telefónica. Y, según ha advertido hoy, para hacerlo, tendrá en cuenta los intereses estratégicos de España. En declaraciones desde Bruselas, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha asegurado que «Telefónica es evidentemente una empresa estratégica para nuestro país y desde el Gobierno aplicaremos todos los mecanismos que sean necesarios, teniendo siempre en mente y de forma prioritaria la defensa de los intereses estratégicos de España«, según informa Efe.

La vicepresidenta ha destacado que el Ejecutivo ha reforzado desde 2018 los mecanismos para proteger los sectores e intereses estratégicos españoles y ahora está analizando «todos los elementos que determinan la aplicación de esos mecanismos», como «el sector de actividad, su relación con la seguridad y defensa de España, la participación en el capital, el ejercicio de los derechos de voto y la participación en el Consejo de administración u otros órganos de decisión de la empresa».

STC anunció ayer martes que ha desembolsado 2.100 millones de euros para hacerse con el 9,9% de la compañía española. La «teleco» árabe ha adquirido un 4,9% de esas acciones directamente en el mercado y otro 5% a través de instrumentos financieros que confieren una exposición económica sobre otro 5% del capital social de Telefónica. STC Group añadió, además, que obtendrá los derechos de voto correspondientes a ese 5% mediante la liquidación física de los referidos instrumentos financieros tras la obtención de las autorizaciones regulatorias necesarias.

Escudo anti opas

Al superar este segundo instrumento el umbral del 5% del capital, necesitaría para convertirse en acciones el visto bueno del Gobierno al estar sometido al decreto que regula las inversiones extranjeras, conocido como «decreto anti opas», aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de julio para proteger a empresas estratégicas. Y es así porque Telefónica tiene negocios relacionados con la Defensa Nacional -ofrece el servicio de telecomunicaciones a Defensa-.

El artículo 18 de dicho decreto, que regula el régimen de autorización previa para inversiones exteriores en España en actividades directamente relacionadas con la Defensa Nacional, establece que si se rebasa el umbral del 4,9% en el capital adquirido por parte de una compañía extranjera en otra española con actividades en Defensa, es necesaria autorización del Consejo de Ministros.

El decreto establece también que, una vez que el comprador solicite la autorización, el Gobierno dispondrá de tres meses para decidir sobre la operación.

Fuentes de STC han informado a Efe de que pedirá «en los próximos días» al Ministerio de Defensa autorización para hacerse con el 9,9% de Telefónica. Las mismas fuentes han asegurado que aún es pronto para valorar si pedirá un asiento o no en el consejo de administración de Telefónica, algo que no descartan pero tampoco confirman porque lo consideran prematuro valorar. Si llegara al 9,9% de su capital, Saudi Telecom podría tener hasta dos asientos en el consejo de la firma española.

STC ha asegurado que la operación refleja su «confianza en el equipo directivo de Telefónica, su estrategia y capacidad de crear valor» también ha precisado que no tiene la intención de adquirir el control o una participación mayoritaria en Telefónica. A este respecto, Calviño ha confirmado lo sorpresiva que fue la operación al explicar que la empresa saudí «se ha puesto en contacto con el Gobierno ayer y ha transmitido el carácter amistoso de la operación, ha expresado su intención de no proceder a la toma de control de la empresa y considera que esta operación tiene que ser interpretada en clave de apoyo al equipo directivo y la estrategia de Telefónica y apoyo a España». La propia Telefónica explicó también a la CNMV que no había tenido conocimiento previo de la operación.

Hoy mismo, y tras la sorpresa inicial por la operación, el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, y el consejero delegado de la compañía; Ángel Vilá, viajan a Arabia Saudí para reunirse con STC Group para tratar los diferentes detalles que implica esta operación, según informa Ep.