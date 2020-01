El Gobierno derogará la reforma labora con o sin el acuerdo de la patronal

La negociación con la patronal de la derogación de la reforma laboral –suscrita en esta primera fase a que los convenios colectivos vuelvan a tener prioridad sobre los de empresa y a la ultraactividad de los convenios, su prórroga una vez ha expirado el plazo de aplicación– comenzó ayer con poco margen para el diálogo. O para ser más precisos, con prácticamente ninguno. La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se cuidó mucho en dejar claro que si las cosas no marchan como quiere, la derogación se aprobará por decreto. «La vamos a derogar, pero técnicamente lo haremos de distintas maneras», indicó ayer Díaz, entrevistada en Onda Cero por Carlos Alsina. Para la ministra, lo importante es el diálogo, aunque este condicionado. «Muchas veces el diálogo termina con acuerdo y otras veces sin acuerdo. Pero lo que importa es el diálogo, aunque este no puede ser una veto o un monólogo», advirtió. Eso sí, si no se alcanza un compromiso, «el Gobierno legislará» al margen de los agentes sociales. Díaz recordó que la reforma laboral del PP, que calificó de «muy agresiva», se hizo sin diálogo. La contrarreforma será «compleja pues afecta a muchas normas y no se puede derogar de golpe precisamente por esa complejidad», explicó.Sobre los falsos autónomos, Díaz confirmó que los falsos autónomos tendrán una corrección legislativa con carácter inminente en la reforma laboral. «Es un mundo muy complejo, pero están sometidos a la precariedad social por la reforma laboral del PP».

La reforma de Zapatero seguirá en vigor

Lo que no se tocará es la reforma laboral de Zapatero, porque aunque si por Podemos fuera la eliminarían, el pacto suscrito con el PSOE se limita a derogar la del PP. Además, «no tiene mucho sentido legislar mirando hacia atrás», aseguró. El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, avisó que la derogación de la reforma laboral «sin el acuerdo de la patronal» dejará en vía muerta la negociación colectiva. Garamendi recordó que este año caduca el último acuerdo de negociación colectiva suscrito por patronal y sindicatos, que deberían empezar a negociar uno nuevo para el próximo trienio.