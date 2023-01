El Gobierno espera tres años de subidas continuadas del precio de la electricidad

Las alarmas saltaban este miércoles ante el anuncio realizado por la ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta, Teresa Ribera. En la rueda de prensa compartía las previsiones que baraja el Ejecutivo hasta 2025, y no son nada halagüeñas. Todo hace indicar que el precio de la energía se mantendrá al alza año tras año.

Tomando como referencia las cifras procedentes de la revisión de la retribución de las energías renovables, se estima que el coste de la electricidad durante este 2023 será de 207,88 euros/MWh. Para 2024 se espera que alcance los 129,66 euros/MWh y para 2025 los 78,19 euros/MWh. Supone un cambio bastante brusco con respecto a los datos actuales, pues la media del mercado se ha posicionado normalmente por debajo de los 50 euros/MWh durante los últimos años.

La guerra de Ucrania es la principal causa que deriva en la subida del precio de la luz, pues el gobierno ruso de Putin no para de elevar el precio del gas. A esto hay que sumarle el aumento del coste de las emisiones de CO2, el crecimiento de la demanda energética de los usuarios y el peso que poseen las energías renovables en la generación de electricidad.

Revisión de los parámetros retributivos

Transición Ecológica ha presentado una Orden Ministerial para revisar los parámetros retributivos de las renovables y la cogeneración cada tres años. El Gobierno toma ahora como referencia el National Balancing Point y el barril de Brent frente a los precios del Mibgas que sirvieron como base en el segundo semestre de 2022.

El objetivo será recortar la mayor parte de las tecnologías renovables. De este modo, se prevé que los ingresos se reduzcan 756 millones de eurosy que pasen de los 5.894 de 2022 a los 5.138 en el presente año, es decir, un 13% menos.

Habrá tecnologías como la eólica que se queden sin prima, ya que se considera que con los ingresos del mercado obtienen una rentabilidad razonable. En el caso de las plantas de cogeneración y tratamiento de residuos la estimación se realiza suponiendo que la retribución a la operación del segundo semestre de 2023 será igual que la del primer semestre. Por consiguiente, el sobrecoste del año en curso dependerá de la actualización de la retribución a las operaciones que se produzcan.

La acción es clara, pues se incrementará en 66 millones la aportación a la cogeneración, en 95 millones para los purines y en 88 millones para los lodos de aceite. Por su parte, las instalaciones ubicadas en territorios no peninsulares costarán 30,9 millones de euros. Todos los valores de la nueva Orden Ministerial se aplicaran desde el 1 de enero, aunque el coste de las instalaciones dependerá del precio del combustible entre el 30 de junio de 2023 y el día previo a la fecha en la que se produzca la aplicación de los valores aprobados.

Falta de compromiso

Con el anuncio de la vicepresidenta Ribera, el Ministerio de Transición Ecológica demuestra que no modificará la tarifa regulada de la electricidad (PVPC) y reducir así su nivel de volatilidad.

Así pues, no veremos en marcha el ‘mecanismo ibérico de tope al gas’, a pesar de contar con el visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Se trata de una decepción para los pequeños consumidores que ven como el precio de la electricidad no para de crecer y no se imponen medidas contundentes al respecto.

Durante el 2022, el coste de la electricidad en España superó la barrera de los 500 euros/MWh, posicionándose durante las últimas semanas entre los 100 y los 200 euros tras la aplicación del tope al gas y el descenso del coste de los combustibles.

Las medidas que prometió el Gobierno

Para paliar los efectos de la subida de la luz y el gas, el Gobierno viene trabajando en la adopción de nuevas medidas desde junio de 2021 y que se espera que se prolonguen hasta el 31 de mayo de 2023.

La primera fue la limitación del precio del gas en el mercado mayorista, que fue acordada de forma conjunta entre España y Portugal con la Comisión Europea. La conocida como ‘excepción ibérica’ limita el precio del gas usado para la generación de la electricidad en los 40-50 euros/MWh.

De igual modo, se llevó a cabo una rebaja del 15% a los usuarios de PVPC del mercado regulado, mientras que a los del mercado libre fue del 60% del total.

También hay que destacar la mejora del bono social, que alcanzó a nuevos beneficiarios, pudiendo obtener entre el 65% y el 80% de la rebaja de la factura eléctrica. Además se creó la nueva categoría de‘hogares de bajos ingresos’ (inferiores a los 28.000 euros anuales), que pueden recibir un 40% de recorte en sus recibos.

Tras su aprobación en verano de 2021, el Gobierno se compromete extender hasta el 31 de diciembre de 2023 la rebaja de los impuestos que afectan a la factura de la luz. De este modo, el IVA de la luz pasó del 10% al 5% en 2021, el IVPEE bajó del 7% al 0% y el impuesto de la electricidadse consolidó en el 0,5% tras estar en el 5,11%.

De igual modo, acordó con las plantas de renovables adelantar el pago de la retribución extra obtenida por el aumento del precio del gas, embolsándose las arcas públicas 1.800 millones de euros para reducir la parte fija de la factura eléctrica.

Ahora los consumidores españoles aguardan que las medidas aprobadas por el Gobierno sean aún más contundentes y que de verdad se aplique una reducción en la tarifa eléctrica que haga que el precio descienda notablemente y vuelva a alcanzar niveles estandarizados.