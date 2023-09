El Gobierno vasco afirma que no les consta confirmación de la salida a Bolsa de ITP Aero para 2024

El Gobierno vasco afirma que no les consta confirmación de la salida...

El Gobierno vasco ha afirmado que no les consta confirmación de una posible salida a Bolsa de la compañía vasca ITP Aero, con sede en Zamudio (Bizkaia) para 2024, según han manifestado fuentes del Departamento de Economía y Hacienda del Ejecutivo a Europa Press. Fuentes de la consejería de Pedro Azpiazu se han referido, de esta manera, a la información publicada en el diario Expansión en la que se recoge que Bain Capital Private Equity estaría estudiando adelantar a finales de 2024 o comienzos de 2025 la salida a Bolsa de la compañía. Al respecto, desde el Gobierno vasco, accionista de ITP y con presencia en el consejo de Administración, no se ha querido realizar ninguna valoración sobre esta decisión ya que, según han asegurado, no les consta «confirmación». Esta información se produce tras los últimos cambios en el fabricante vasco aeronáutico con la entrada de Indra en su capital social el pasado mes de agosto después de que la compañía que preside Marc Murtra llegara a un acuerdo con Bain para la adquisición del 9,5% de ITP Aero por un importe de 175 millones.

En septiembre de 2022 fue cuando se cerró el acuerdo por parte de Bain Capital, que lideraba un consorcio de empresas vascas y españolas compuesto por la guipuzcoana SAPA y JB Capital, para la compra de ITP Aero a Rolls Royce por un precio final que se aproximó a los 1.700 millones de euros. En esa operación inicial no entró el Gobierno vasco que planteaba una serie de condiciones y fue en octubre de ese mismo año cuando cerró un acuerdo de inversión con una toma de participación del 6% en ITP Aero y presencia en el consejo de Administración.

El fabricante vasco anunció este mismo año un plan global de crecimiento tecnológico e industrial que incluye la construcción de un nuevo centro de I+D en Zamudio dedicado a la investigación en tecnología de fabricación avanzada, que supondrá una inversión de 24 millones de euros. Este plan también contempla un aumento de su plantilla este año de aproximadamente unas 400 personas e inversiones de alrededor de 10 millones en PCB de Barakaldo y Sestao. ITP Aero registró en 2022 unos ingresos de 1.047 millones de euros, lo que supone un incremento del 14% respecto a 2021, con un Ebit de 104 millones de euros frente a los 40 millones del año precedente.