El pequeño libro para invertir con sentido común de John C Bogle

John C Bogle fue el fundador de Vanguard Group, y aunque no se le puede atribuir la invención de la inversión indexada porque era una idea que llevaba años rondando en los círculos académicos, si es cierto que fue el primero en ponerla en práctica mediante una empresa de gestión. Aunque ya habíamos hablado de él en el pasado, hoy repasamos uno de sus libros sobre inversión, dónde explica sin muchos artificios por qué debemos de invertir en fondos indexados (gestión pasiva) en vez de en fondos gestionados.

¿Por qué Bogle defiende la gestión pasiva?

Aparte de sus intereses personales y profesionales, Bogle defiende la inversión pasiva por los siguientes argumentos:

La rentabilidad histórica (ofrece una gráfica de periodo entre 1900 y 2005 le da la razón), la bolsa acaba subiendo a largo plazo, combinado con la capitalización del interés compuesto, a lo largo de décadas una pequeña inversión puede acabar siendo una cantidad muy alta.

El coste de la industria de gestión de patrimonios supera la rentabilidad en la mayor parte de los casos de la ventaja que pudiera dar invertir en fondos indexados en vez de seleccionar unas acciones mejores que las otras, así al disminuir el coste por haber una menor rotación de activos.

Una menor rotación disminuye los impuestos a pagar por las transacciones (no obstante el mayor coste fiscal, al menos en España, son los impuestos sobre la plusvalía cunado retiramos el dinero del mismo).

Que un fondo haya obtenido beneficios en el pasado, no los garantiza en el futuro. Muchas veces un fondo ganador acaba atrayendo a nuevos inversores que bajan la rentabilidad por capital gestionado. Muchos fondos reportan una rentabilidad mayor de la que dan en la realidad, al no incluir su gestión. Su cálculo es que sólo el 2% de los fondos tendrán una rentabilidad superior al mercado en los próximos 50 años.

Adicionalmente, es bastante difícil elegir los fondos ganadores , y la rentabilidad pasada no implica una rentabilidad futura. En el momento de la burbuja tecnológica de principios de siglo, los fondos centrados en este tipo de empresas estaban teniendo fuertes rentabilidades, pero también las tuvieran tras la explosión de dicha burbuja.

Benjamin Graham, el mentor de Warren Buffet y autor de El Inversor Inteligente, en entrevistas al final de su vida decía que no veía como obtener una rentabilidad a largo plazo superior a la del mercado, además de que si anteriormente no se investigaba el mercado, en la actualidad (hablamos de 1976) el volumen de investigación era tal que era muy difícil encontrar acciones infravaloradas.

¿Cómo elegir fondos?

Bogle recomienda entonces elegir fondos idexados, y que también tengan los menores costes y rotación posibles. Es decir, no debemos buscar los indexados, sino también aquellos que tengan bajo coste. También recomienda centrarse en índices que representen todo el mercado. Además añade que algunos fondos indexados cobran comisiones de sucripción, y recomienda prescindir de estos fondos, comparando uno de Vanguard con otro de la competencia.

Respecto a los fondos de renta fija (bonos y similares), aparte de centrarse en los indexados de bajo coste y sin comisión de suscripción, recomienda centrarse en aquellos de deuda a corto plazo, ya que los gestores activos por ejemplo tienen la tentación de comprar bonos de plazo más largo que ofrecen más rentabilidad, pero también mayor riesgo.

También recomienda alejarse de aquellos fondos que invierten en índices cuya ponderación no está centrada en la capitalización, sino en otros aspectos como el dividendo o la especialización de las empresas que lo componen. Bogle tampoco recomienda los fondos cotizados (ETFs), por sus comisiones de transacción y los impuestos asociados cuando se venden con beneficio. Luego sólo los recomienda si se mantienen largo plazo y se compra aquellos que replican todo el mercado, no aquellos especializados.

Quizás habría que añadir que en algunas geografías es más fácil acceder a ETFs que a fondos indexados, que no interesan a los comercializadores por sus bajas comisiones. Esto habría que tenerlo en cuenta.

No tienes que creerme a mí

El libro incluye una recopilación de declaraciones de inversores famosos que confirman las tesis de Bogle de que es mejor invertir en fondos indexados, lo que dice Bogle es no tienes que creerme a mí, confía en lo que te dicen Charles Munger (socio de Warren Buffet en Berkshire Hathaway), William Bernstein (autor de los cuatro pilares de la inversión), Benjamin Graham (autor del inversor inteligente y mentor de Warren Buffet), David Swnensen (director de inversiones del fondo de la Universidad Yale), Jonatahn Davis (columnista de The Spectator en Londres), Peter Lynch, gestor del fondo Fidelity Magellan), James J Cramer (presentador del programa Mad Money), Warren Buffet, Andrew Lo (profesor del MIT), Charles Schwab, Mark Hulbert, John B Shoven (de Stanford y de la Oficina Nacional de Investigación Económica, Joel M Dickinson (que estaba entonces en la Reserva Federal), Paul Samuelson (Catedrático de Economía del MIT y premio Nobel), Jonatahn Clements (columnista del Wall Street Journal), Nassim Nicholas Taleb (autor de Cisne Negro y Antifragil) Tyler Mathisen, (editor ejecutivo de Money) y otros muchos destacados del mundo de la economía y finanzas, ya sea del ámbito de gestión, del académico o de la industria editorial.

De hecho a veces parece que Bogle escribió el libro diciendo que todos los grandes le daban la razón, cuando en su momento cuando lanzó Vanguard como gestora de fondos, fue muy criticado. El tiempo le ha dado la razón y Bogle lo sabía y quiso dejarlo claro cuando escribió su libro.

Por último Bogle hace una serie de recomendaciones a la hora de invertir, no sólo partiendo de los fondos indexados. Recomienda no dedicar más del 5% a la inversión en estrategias no centradas en fondos inversados y no más del 20% a la inversión internacional (esto habría que matizarlo, porque si EEUU es una economía muy grande, España por ejemplo no lo sería).

Por último, en castellano existe más de una edición de este libro, por lo que recomiendo buscar la más barata. Yo he leído la traducción de Gustavo Teruel y me ha parecido buena (muchas veces me quejo de las traducciones al castellano de los libros).

