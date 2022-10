El primer libro sobre bolsa era de un español y esto es lo que aconsejaba hace 300 años

Si hay una manera rápida de quedar en evidencia en economía, esa es, sin duda, dar consejos de bolsa. Sin embargo, multitud de libros han tratado de desvelar sus misterios y, el más antiguo, o al menos el más antiguo que se conserva, resulta ser de un español y esto es lo que tenía que decir.

Joseph Penso de la Vega Passariño era un judío hispano-holandés nacido en Espejo (Córdoba), en 1650. Su familia se marchó a Holanda siendo él muy pequeño y Joseph desarrolló un talento para la escritura y la economía.

Eso se reflejó en el libro Confusión de confusiones, que trata sobre el funcionamiento de la Bolsa de Valores de Ámsterdam, la primera creada en el mundo en 1611.

Escrito en 1688 y estructurado en 4 grandes secciones denominadas «Diálogos», el libro es, en realidad, una sátira, cuyo título completo es: Confusión de confusiones: diálogos curiosos entre un philosopho agudo, un mercader discreto, y un accionista erudito, describiendo el negocio de las acciones, su origen, su ethimologia, su realidad, su juego, y su enredo.

Este volumen ha pasado a la historia y, de hecho, hay reediciones modernas. Sin embargo, cuando uno lo lee, se pregunta si realmente es sátira o una descripción fiel del tema.

Para empezar, Penso de la Vega tiene claro cómo definir a la Bolsa de Amsterdam de aquellos años:

Y en cuanto a su funcionamiento, ofrece una descripción que cada uno juzgará si es acertada y si, más de tres siglos después, no es un fiel reflejo de lo que ocurre hoy día:

Sin embargo, a pesar de esa visión, el autor lo tiene claro cuando dice que las acciones no existen solamente para los tontos, sino también para los inteligentes.

Y por eso, da algunos consejos básicos.

Dejando claro al lector el sitio en el que se mete en el caso de querer invertir, de la Vega establece varios principios por los que se guía.

Estos se inclinan, sobre todo, por mantener una cabeza fría y no dejarse arrastrar por lo emocional del juego.

Así, el autor recomienda:

Uno podría pensar que, tratándose de la primera bolsa, que empezó con un solo valor (La Compañía Holandesa de las Indias Orientales), negociado en un solo lugar, la cosa era menos turbulenta. Sin embargo, el autor deja claro que, ya desde el primer minuto, la bolsa se comportaba igual que hoy: histeria, información asimétrica, osos y toros, irracionalidad…

Sabrás que las acciones tienen tres estímulos para subir y otros tres para bajar: el estado de la India, la disposición de Europa y las apuestas de los accionistas. Sin embargo, muy a menudo las noticias no producen ningún beneficio, porque llevan los flujos a otra dirección.

Eso provoca que el inversor de bolsa viva en un constante estado emocional que nubla su actuación:

Si el que compra algunas partidas, ve que bajan, rabia de haber comprado. Si suben, rabia de que no compró más. Si compra, suben, vende, gana, y luego vuelan aún a más alto precio del que ha vendido, entonces rabia de que vendió por menor precio. Si no compra ni vende, y van subiendo, rabia de que, habiendo tenido impulsos de comprar, no hizo caso a esos impulsos.