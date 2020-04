El próximo año toca subida de impuestos

La crisis del coronavirus está siendo profunda. Los datos de empleo del mes de marzo así lo constatan, y el problema no es solo ese sino que la recuperación en V es imposible. Habrá empleos que no se recuperen en el corto plazo.

Y todo esto en mitad de una crisis sanitaria sin precedentes. No es el momento de mirar por las cuentas públicas. Seguramente el Gobierno se endeude fuertemente para poder hacer frente a las prestaciones por desempleo, compensar la caída de ingresos y pagar gastos sanitarios. Independientemente de que este endeudamiento sea en forma de bonos, coronabonos o préstamos de la UE, la deuda habrá que pagarla en algún momento.

Los impuestos van a subir

No queda otra. El próximo año veremos fuertes incrementos de impuestos. El IRPF casi seguro. El IVA no me extrañaría. Y seguramente el de sociedades como algo simbólico para que no parezca que todo recae en la población (aunque la capacidad recaudatoria de este impuesto en una crisis es muy baja).

¿Os acordáis del momento «Montoro» en diciembre de 2011, cuando se anunció la mayor subida de impuestos de la historia? Pues vamos a ver algo parecido en unos meses. Seguramente, como en aquella ocasión, se dirá que es temporalmente, mientras se pagan las deudas extraordinarias contraídas. Pero con el hundimiento de la economía esta medida «temporal» estará más tiempo del que anuncien al principio (como pasó en 2011).

Volverán los recortes

Pero para compensar ingresos y gastos hay otra estrategia, no solo se trata de subir impuestos. Y es recortar en gastos. Los recortes que tanto criticó este Gobierno van a ser inevitables. Nos lo venderán como causa de fuerza mayor (y lo es) y no reconocerán que en la década pasada también lo fueron.

¿Dónde puede pegar un tijeretazo rápido el Gobierno? Sueldos públicos y pensiones. No sé si se atreverán, pero al principio del Estado de Alarma hubo algunas filtraciones sobre bajadas de sueldos a funcionarios.

Para que nos hagamos una idea, el Estado gasta en pensiones unos 135.000 millones de euros al año y unos 127.000 millones en sueldos públicos. Por cierto, entre los sueldos públicos están los médicos, enfermeros, policías y ejército que tanto están haciendo estos días, que a veces parece que solo hay gente haciendo papeleo burocrático en oficinas y ese no es, ni mucho menos, el grueso de los sueldos públicos.

¿Cuánto será la factura a pagar por la crisis del coronavirus? Todavía no se sabe. Pero seguramente varias decenas de miles de millones de euros. Y habrá que ver qué medidas extraordinarias se toman, pero desde luego una subida importante de impuestos seguro que la vamos a ver.