El Tribunal Constitucional alemán añade ruido en Europa

La bolsa de EE.UU. avanzaba más de un 3% en la semana y el tecnológico Nasdaq hasta un 6% a pesar de superarse en EE.UU. los 20 millones de parados. En Europa, los índices mostraban números rojos en una semana en la que destacamos la sentencia del Tribunal Constitucional Alemán pidiendo explicaciones adicionales al BCE sobre su plan de compra de bonos de gobiernos iniciado en 2015 (PSPP).

El mercado de renta fija se mantuvo relativamente estable en la semana, con ligeras ampliaciones en la TIR de los bonos de Alemania y EE.UU., de 5 y 7 p.b. respectivamente, pero con países del sur de Europa siendo más penalizados.

Análisis del mercado en cuatro claves

Sentencia del Tribunal Constitucional alemán

La sentencia del TCA respecto al programa de compra de deuda pública del BCE iniciado en (PSPP) plantea que: (i) la herramienta no supone una financiación directa a países, dado que se cumplen varios requisitos como el límite de tenencias por emisor del 33% y Capital Key entre otros, (ii) se plantean dudas sobre la proporcionalidad de la acción del BCE y (iii) se le solicita que las aclare en un plazo de 3 meses. Es importante tener en cuenta que el programa de compra de activos ligados a la pandemia (PEPP) no ha sido juzgado. Si bien se pueden abrir algunas dudas, se debe tener en cuenta que el BCE no responde ante ninguna autoridad. Se trata de una mala noticia que no pensamos vaya a tener impacto en el corto plazo, pero los pilares de la UE deben ser fortalecidos en los próximos años y la necesidad de unidad fiscal vuelve a estar en el centro de todas las conversaciones. En el corto plazo, pensamos que sigue siendo muy probable el incremento del actual PEPP, pero descartamos la posibilidad de seguir los pasos de la FED, anunciando un programa sin límite de tamaño, si bien podría extender el programa a otro tipo de bonos de menor calidad crediticia.

PMI y datos macro

Como indicábamos hace algunas semanas, los PMIs de servicios son un indicador más retardado de la economía que los industriales. Especialmente en la situación actual, los servicios han sufrido una contracción sin precedentes y serán la última parte de la economía en recuperar. En este sentido, los datos del mes de abril fueron extremadamente negativos, hecho que apenas penalizó a las bolsas. El PMI de servicios de la Eurozona del mes de abril marcó el nivel de 12 y el compuesto de 13,6.

Informe de empleo de EEUU del mes de abril

En el mes de abril, la economía de EE.UU. destruyó 20,4 millones de nóminas no agrícolas. La tasa de desempleo se disparó desde el 4,4% hasta el 14,7%, la más elevada desde la Gran Depresión de los años 30. Todos los sectores sufrieron grandes caídas, destacando los servicios y se espera que la tasa de desempleo se acerque al 20% si se contabilizaran los desempleados temporales. La tasa de subempleo se sitúa ya en el 22,8%.

Resultados empresariales

Con la temporada de publicación de resultados ya muy avanzada en EE.UU., una vez más, dada la fuerte bajada de estimaciones anterior a la publicación (-9%) podemos afirmar que los resultados han sorprendido positivamente. El consenso espera ahora una contracción del BPA del 24% para el 2T, -16% para el 3T y del -7% para el 4T.

PMI compuesto de la Eurozona: abril será el peor mes para la economía

Durante la semana conocimos multitud de datos macro del mes de abril. Fueron en general peores de lo esperado, pero el mercado no les otorgó mayor relevancia, con la atención centrada en las medidas de reapertura de la economía. Se espera que el mes de abril sea el peor del año en términos económicos.

Los índices PMI tocaron sus niveles mínimos registrados de las diferentes series, consecuencia del coma al que se ha inducido a la economía.