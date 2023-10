Endesa avisa al Gobierno sobre la prórroga del impuesto a las energéticas: «Disminuye la capacidad de inversión frente a otros actores europeos»

La prórroga del impuesto a las energéticas que PSOE y Sumar quieren implantar si logran reeditar el Gobierno de coalición le saldrá muy caro al tejido empresarial español, al lastrar su capacidad de inversión frente a sus competidores europeos, ha advertido este martes el consejero delegado de Endesa, José Bogas, durante la presentación de resultados de los nueve primeros meses del año. Por su parte, Repsol ya avisó al Gobierno de que actualmente ha paralizado 1.500 millones de euros en potenciales inversiones hasta tener un marco regulatorio y fiscal claro.

Bogas se ha mostrado totalmente en contra de cualquier prórroga del gravamen vigente actualmente sobre las energéticas y la banca, ya que es «discriminatorio e injustificado» y «no sigue la legislación y la regulación europea», y ha asegurado que la eléctrica seguirá recurriéndolo ante los tribunales, como ya lo hizo a principios de año ante la Audiencia Nacional.

«En este caso decimos que es discriminatorio para las eléctricas españolas, ya que disminuye nuestra capacidad de inversión respecto a otros actores europeos. Tenemos una desventaja competitiva en términos del mercado europeo, y esto no tiene sentido», dijo. «Seguiremos apelando y veremos qué pasa», añadió al respecto.

Este impuesto -que ha supuesto un impacto de unos 208 millones de euros para la compañía en este ejercicio y que para 2024 se espera que sea similar-, se aplica, en el caso de las energéticas, durante 2023 y 2024, gravando el 1,2% de la facturación obtenida en aquellas empresas con ingresos superiores a 1.000 millones euros excluyendo los negocios regulados y actividades fuera de España y extra peninsulares.

En el acuerdo de coalición entre PSOE y Sumar se habla «readaptar y mantener» este gravamen más allá de los dos años iniciales, ante lo que el directivo subrayó que habrá que ver «qué significa esa readaptación». Y en cuanto a los motivos de su posible prórroga, Bogas defendió que las eléctricas no están teniendo en ningún caso «beneficios caídos del cielo» y que es más, se les aplica una minoración en los beneficios a las tecnologías de generación que no utilizan gas para reducir el beneficio que obtienen cobrando el mismo precio que las centrales que usan ese hidrocarburo para producir luz. Además, el consejero delegado de Endesa subrayó que, en todo caso, el impuesto se debería aplicar sobre el beneficio y no sobre los ingresos, tal y como recoge la regulación europea.

Bogas ha recordado que para que la transición energética salga adelante hay que poner el foco en el desarrollo de las renovables y las redes, para lo que es necesario invertir. Por otra parte, Endesa lanzará un nuevo plan estratégico para el periodo 2024-2026 el próximo 23 de noviembre, en el que actualizará su actual ‘hoja de ruta’ para 2023-2025.