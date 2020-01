¿Es seguro pagar con el móvil?

Los teléfonos móviles son capaces de aglutinar una inmensa cantidad de datos en un objeto de tamaño muy reducido. La posibilidad de tener la tarjeta integrada en el móvil no es para todos los públicos. Algunas personas aún son reticentes a que este aumento de la accesibilidad de pago conlleve problemas de seguridad. En concreto, al 34% de los españoles todavía le asusta usar su móvil para pagar una compra en una tienda y un 21% no confía en la seguridad del sistema, según una encuesta realizada por el comparador de productos HelpMyCash.com. No obstante, el miedo de pago móvil se ha reducido en seis puntos porcentuales en 2019.

El miedo es mayor entre las mujeres y a medida que aumenta la edad. Mientras que el 39% de las encuestadas afirma no sentirse a gusto con este sistema de pago, solo al 28% de los hombres les asusta usarlo. Aunque las diferencias más notables se encuentran por grupos de edad. Los jóvenes son los más confiados, el 74% de las personas entre 18 y 35 años afirma no tenerle miedo a usar el pago móvil, la cifra se reduce al 65% entre los adultos de 36 a 55 años y el 55% entre los mayores de esa edad. Los más desconfiados son, también, los menos habituados al uso de las nuevas tecnologías. Por ello, más de la mitad de los mayores de 66 años afirma no confiar en el pago móvil.

Los pros y los contras están bastante claros. El principal motivo por el que los consumidores no congenian con este medio de pago es la desconfianza en torno a su seguridad. El 61% de los encuestados señala este motivo, aunque este índice se ha reducido en cuatro puntos porcentuales con respecto al año pasado. En este ámbito, el pago móvil también asusta por desconocimiento, ya que no saben usarlo. En el lado opuesto se encuentran los que sí se sienten a gusto con este medio de pago. El principal motivo por el que este medio de pago se está extendiendo es su comodidad y practicidad, ya que permite dejar la cartera en casa y sustituye a las tarjetas y el efectivo. Solo un 1% de los encuestados declara haberse sentido decepcionado con el servicio.

Claro que, para que estas ventajas se den, será necesario que los comercios dispongan de un TVP “contacless”, lo cual cada vez es más común. En España, el 83% de los comercios disponen de esta tecnología. Para abonar una compra con el móvil, el usuario debe disponer de un “smartphone” con tecnología NFC y descargar un “wallet” compatible con alguna de sus tarjetas de débito, crédito o prepago, ya sea el de su propio banco o uno independiente como Apple Pay, Google Pay o Samsung Pay.