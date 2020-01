España es «extremadamente vulnerable», según Bank of America

Lejos de vaticinios apocalípticos, Bank of America, una de las mayores entidades inversoras globales, no se muestra preocupada por la coalición de Gobierno en España. Al menos no en términos ideológicos. Y es que las recetas de los analistas financieros se mueven en el terreno mundano, en lo estrictamente material, y es ahí donde comienzan los problemas para España. Porque aunque para el economista jefe para Europa, Rubén Segura-Cayuela, «ha habido mucho ruido con el nuevo Gobierno, que no me preocupa demasiado o nada», hay motivos para la preocupación. España es vulnerable porque las reformas necesarias implican mayorías parlamentarias más grandes de las que hay ahora. «Cuando los vientos de cola dejen de ayudarnos, en algún momento pesará el hecho de que en cinco o siete años no se haya hecho un ajuste estructural», advirtió el experto, que recordó la dependencia de España de los inversores extranjeros por la elevada deuda. «El problema no es el Presupuesto del nuevo Gobierno, en caso de que se apruebe, sino que no se ha hecho nada de ajuste en los últimos años y eso nos coloca en una situación extremadamente vulnerable», explicó.

La entidad subraya que el déficit estructural apenas ha bajado en los últimos años. La reducción lograda en los últimos años se debe a las tasas de crecimiento del país y no a los ajustes necesarios para asegurar la sostenibilidad contracíclica de las cuentas públicas. En este sentido, Bank of America señala que con tasas de crecimiento inferiores a las de los últimos años va a costar más reducir el déficit y enmascarar los agujeros de las cuentas del Estado. «La deuda exterior es grande y dependemos de la confianza del inversor extranjero, eso es lo que más me preocupa”, reconoció Segura-Cayuela, quien sí previno al nuevo Gobierno de que la lupa de los inversores está puesta sobre el comportamiento «fiscalmente responsable» de las decisiones que se adopten.

Sobre la composición del nuevo Gobierno, el banco elogia por encima de todos el nombramiento del nuevo ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que «tiene muy claro lo que hay que hacer con las pensiones», según Segura-Cayuela, quien resaltó «la voluntad» de Escrivá de cerrar de forma rápida y efectiva el déficit de la Seguridad Social. Sin embargo, la entidad cuestiona el «margen político» con el que cuenta el Gobierno de izquierdas para llevar a cabo medidas de gran calado sin mayorías parlamentarias.

En cualquier caso, Bank of America pronostica un crecimiento de la economía española del 1,6% para este año, dos décimas por debajo de la previsión del anterior Ejecutivo en funciones de Sánchez, pero ligeramente superior a la de la Comisión Europea. España se verá favorecida por la relajación de las tensiones entre EE UU y China, lo que hace vislumbrar que el crecimiento «toque fondo en primavera» y aleja el riesgo de una recesión.

Por su parte, la ONU pronosticó ayer un crecimiento del PIB del 1,9% para España en 2020 y 2021 y una caída de la tasa de paro al 12,8% al final del presente año, según un informe presentado en la Conferencia sobre Comercio.