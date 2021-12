Esta es la especialidad que mejor se paga ahora mismo en informática: programador de smart contracts

Desarrollar sistemas en la tecnología blockchain y dar soporte a los contratos inteligentes o Smart contracts es una de las especialidades mejor pagadas dentro del sector de la informática, pero no hay suficientes especialistas dentro del sector.

Cada vez más empresas, organismos públicos y organizaciones que están abriendo líneas de investigación y desarrollos en los sistemas de Blockchain, utilizando los Smart contracts, y a medida que aparecen más utilidades industriales surgen más que aún no se habían descubierto.

Los especialistas en Smart contracts no salen de las universidades

Ser programador y tener experiencia en Blockchain especializado en smart contracts, implica salarios más altos, ya que hay poco especialistas que realicen este trabajo.

Los programadores que han estado utilizando métodos criptográficos aplicados a la tecnología blockchain y quienes han participado en desarrollo de Smart contracts han visto aumentar sus salarios, multiplicándose sus ofertas de trabajo y muy poca competencia laboral.

La tecnología Blockchain es tan reciente que las universidades no han añadido en sus planes docentes está especialidad, por esta razón, las empresas buscan desarrolladores de tecnología blockchain en aquellos programadores independientes.

Habilidades para programar Smart contracts

La programación en blockchain, y más concretamente el desarrollo de Smart contract, se necesita conocer una serie de fundamentos básicos de informática para poder desarrollar el código.

Ethereum utiliza los lenguajes de programación C++ y Python. Otros lenguajes que se utilizan en blockchain son Java, NodeJS y C#. Todos estos lenguajes de programación son imprescindibles para desarrollar cualquier proyecto en la industria tecnológica y no exclusiva de la tecnología Blockchain.

Para ser un programador de Smart contracts se deben aprender las competencias básicas de informática y programación, focalizarse en la comprensión de ciberseguridad, entender HTML5, CSS3, Javascript y aplicaciones de compilar, aprender el funcionamiento de la tecnología blockchain, etc.

A medida que aumenta el interés del sector financiero en crear proyecto basados en Smart contracts, también lo hace la demanda de profesionales con las habilidades para desarrollar sus proyectos.

Los Smart contracts cubre diferentes aspectos cómo las matemáticas avanzadas y criptografía o el conocimiento del funcionamiento de la teoría de los juegos, redes peer to peer y cómo funcionan los Smart contracts, pero también la creación de ecosistemas en red.

¿Cuál es el salario de los programadores de Smart contracts?

El salario medio de un programador de Smart contracts está entre 125.000 y 175.000 dólares estadounidenses por año. Los altos salarios de este tipo de programadores son el resultado del conjunto de habilidades deseadas que son relativamente raras y especializadas.

Se supone que los programadores de Smart contracts conocen los lenguajes de programación más populares, son flexibles, tienen curiosidad por la tecnología, etc. Los programadores en Ethereum no necesitan tener conocimientos avanzados de criptografía o los algoritmos para construir aplicaciones basadas en blockchain.

Ethereum es de código abierto y tiene automatizada gran parte de su trabajo. Ethereum es una red pública y distribuida. Pero no se rastrea la propiedad de la criptomoneda, ejecuta el código detrás de la aplicación descentralizada.

El programador de Smart contract no se considera como un trabajo separado al programador de tecnología blockchain, sino más bien como una habilidad. Es por eso por lo que los servicios más populares de salarios y reclutamiento no ofrecen información sobre los salarios medios.

Cryptocurrency Jobs comparte un salario promedio de desarrollador de Solidity en Estados Unidos, que está relacionado con el salario de desarrollador de Ethereum (Smart contracts) y se sitúa en 127.500 dólares estadounidenses por año.

La mejor manera de tener una idea fiable de cuánto ganan los programadores de Smart contracts es comprobar los mercados independientes.

Imagen | Stock Catalog