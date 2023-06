Estas son las marcas de lujo más valiosas del mundo

El mercado está compuesto por un número indefinido de compradores y vendedores, donde la competencia es parte del día a día y no deja de incrementarse a medida que van surgiendo nuevas empresas y productos. Resistir en un mercado competitivo no siempre es sencillo, por ello la marca supone un activo poderoso para las empresas, ya que permite que su producto o servicio se diferencie del resto y que los consumidores elijan ese y no otro.

No obstante, a día de hoy existen una gran variedad de marcas fácilmente reconocibles por cualquier miembro de nuestra sociedad, por tanto, ¿cuáles con las marcas más valiosas de lujo en España y en el mundo?

Loewe, la casa de moda española de lujo, se posiciona como la marca de lujo y premium más valiosa en nuestro país, ya que esta ha aumentado un 33% su valor de marca en 2023 frente al 29% del año previo, tal y como muestra el informe anual «Luxury & Premium 2023» de la consultora en valoración de marca Brand Finance. Además, esta marca ha aumentado tres puestos en el ranking, por lo que se posiciona en el puesto 31 entre las 50 marcas del sector del lujo y premium más valiosas del mundo.

“Loewe es nuestra marca española de lujo con mayor valor a nivel internacional. Loewe representa la fortaleza del sector de lujo en España y demuestra su gran capacidad para escalar posiciones en el ranking de las marcas de lujo más valiosas del mundo», sostiene Pilar Alonso Ulloa, Managing Director Iberia (España, Portugal) y Sudamérica.

Las 10 marcas de lujo y premium más valiosas del mundo

La alemana Porsche vuelve a ocupar por sexto año consecutivo el primer puesto del ranking de las marcas más valiosas del mundo en este sector. Así, el fabricante de automóviles ha aumentado su valor un 22% hasta alcanzar los 35.430 millones de euros. «La marca combina un producto excepcional con una experiencia de cliente muy personal. Porsche está ampliando su cartera de productos con nuevos conceptos de coches deportivos, pero también seguirá centrándose en ediciones limitadas», señalan desde la consultora.

Louis Vuitton se mantiene en el segundo puesto de la clasificación, con un valor de marca que ha aumentado hasta los 25.340 millones de euros este año, frente a los 20.200 millones que presentaba en 2022. Esta marca pertenece al grupo LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), al igual que otras como Dior, Bulgari, Tiffany’s, Sephora o las bodegas Dom Pérignon, Ruinart o Moët&Chandon. A pesar de un entorno geopolítico y económico de incertidumbre, este grupo ha tenido un gran comienzo de año, ya que ha disparado sus ventas un 17%.

El top-3 lo completa la marca Chanel, tras ascender un puesto respecto a 2022, con un valor de marca que se sitúa en los 18.686 millones de euros. Esta ha tenido unos grandes resultados financieros, ya que ha presentado un crecimiento de ingresos de doble dígito -17% más que el año anterior-, y beneficios un 5,8% superior. Por tanto, así es como queda el ranking de las marcas de lujo y premium más valiosas del mundo en 2023:

1. Porsche (35.430 millones de euros)

2. Louis Vuitton (25.340 millones de euros)

3. Chanel (18.686 millones de euros)

4. Gucci (17.194 millones de euros)

5. Hermès (13.653 millones de euros)

6. Dior (12.677 millones de euros)

7. Cartier (12.085 millones de euros)

8. Rolex (10.324 millones de euros)

9. Tiffany & Co (7.164 millones de euros)

10. Ferrari (7.155 millones de euros)

Lamborghini, la marca de más rápido crecimiento en 2023

El fabricante italiano de automóviles Lamborghini ocupa el puesto 30 entre las 50 marcas del sector del lujo y premium más valiosas del mundo. No obstante, esta empresa ha aumentado un 149% su valor de marca hasta los 4.100 millones de euros, lo que la posiciona como la que más crece del ranking.

Asimismo, Brand Finance sostiene que «las ventas de Lamborghini superan ya por primera vez los 2.000 millones de euros, el mejor resultado financiero de su historia».