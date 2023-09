Esto es lo que cuesta el uso de cada electrodoméstico en su factura mensual de la luz

El precio promedio de la luz para los clientes de tarifa regulada vinculados al mercado mayorista bajará este sábado, 9 de septiembre, un 3,01% con respecto a este viernes, hasta los 100,7 euros por megavatio hora (MWh). En estos nueve primeros días del mes, la media del mercado eléctrico se sitúa en los 97,87 euros/MWh, frente a los 154,64 euros/MWh que registró en el mismo periodo de septiembre de 2022 el precio del ‘pool’. Este precio es el que determina la factura eléctrica a final de mes, pero el recibo también depende del consumo del hogar, que en su mayoría corresponde a electrodomésticos. Pero, ¿cuánto representa el uso de cada electrodoméstico en la factura? Dependerá de su potencia y de cuánto se utilicen. Fotocasa ayuda a calcularlo.

¿Cómo calcular cuánto gastan los electrodomésticos en la factura de la luz?

El portal inmobiliaria indica que hay que seguir los siguientes pasos:

1. Consulte en la etiqueta del electrodoméstico o aparato la información sobre su consumo . Suele indicarse en Vatios. Si no encuentra la etiqueta o el manual, puede buscarlo en internet.

. Suele indicarse en Vatios. Si no encuentra la etiqueta o el manual, puede buscarlo en internet. 2. Convierta la cifra en Kilovatios (kW) simplemente dividiendo entre 1.000.

simplemente dividiendo entre 1.000. 3. Multiplique el resultado por el número de horas que use el aparato para conocer el gasto diario o mensual. Para ello, multiplique las horas que lo usa por la cifra de consumo en kW.

Para ello, multiplique las horas que lo usa por la cifra de consumo en kW. 4. Por último, multiplique el resultado por el precio actual de la luz.

Frigorífico

Un hogar medio en España consume cerca de 4.000 kWh al año de electricidad, según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). El reparto de este consumo es demoledor: los electrodomésticos representan el 61,8% del gasto de luz, siendo el frigorífico el aparato que más consume, con el 19%. Esto se debe a que, aunque su potencia no es muy grande (200 W frente a los 2.000 W de un secador) su uso es continuo. Red Eléctrica de España es un poco más benévola con este electrodoméstico y estima que su consumo representa el 14% del total del hogar. Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el frigorífico (662 kWh) junto al congelador (563 kWh de media anuales), es el electrodoméstico que más incrementa el precio de la factura eléctrica.

Fotocasa calcula que la potencia media de un frigorífico es de 0,3 kW. Como tiene que estar encendido las 24 horas del día (720 horas a la semana) y el precio medio de la luz en el último mes fue de 0,15 €/kWh, pagaría 32,40 euros al mes por el gasto de la nevera en su factura mensual. No obstante, esta cifra solo se aplica a los usuarios del mercado regulado, la factura de los clientes del mercado libre dependerá del contrato firmado con su operadora. Además, pese a que tiene que estar todo el día funcionando, se pueden tomar algunas medidas para reducir su consumo como no instalarlo cerca de fuentes de calor, ajustar el termostato entre 4-6 ˚C, descongelarlo si genera escarcha y no dejar la puerta abierta mucho rato.

Horno, lavadora y lavavajillas

Un horno eléctrico doméstico suele tener una potencia media de 1,5 kW. Si, por ejemplo, usa este electrodoméstico durante unas cuatro horas semanales (16 horas mensuales), a final de mes estaría pagando 3,6 euros. Aunque no se puede cambiar mucho la forma en la que utilizamos el frigorífico o el horno (5,1%), sí se pueden tomar medidas más drásticas con otros de los electrodomésticos que más consumen.

Las lavadoras se llevan el 7,3% del gasto doméstico de electricidad, el lavavajillas representa un 3,7% y la secadora consume el 2,1%, según el IDAE. Todos ellos se pueden programar para que funcionen durante las horas en las que la luz está más barata y es conveniente utilizar los programas cortos y de baja temperatura. Los cálculos de la OCU estiman que la lavadora y la secadora gastan 255 kWh al año de media, cada una. Por su parte, el lavavajillas consume 246 kWh al año de media aunque se puede llegar a ahorrar un 20% usando el programa económico (50-55 ˚C) en vez del normal a 65 ˚C y utilizando el programa de lavado intenso solo cuando la vajilla esté muy sucia.

Suponiendo que una lavadora funcione unas 6 horas a la semana (26 horas al mes) y su potencia media sea de 2 kW, el coste mensual en la factura será de 7,8 euros. En el caso de lavavajillas, que tiene un potencia similar a la de la lavadora (1,8 kW), teniendo en cuenta que la duración media de un programa normal es de 2 horas y se suele poner uno al día (60 horas al mes), el coste sería de 16,2 euros mensuales.

Aire acondicionado

Por su parte, el aire acondicionado, un electrodoméstico que perderá protagonismo en las próximas semanas por la entrada del otoño, suele representar el 2,3% del consumo doméstico, según el IDAE. El aire acondicionado tiene una potencia media de 1,3 kWh, lo que implica un consumo mensual de 35,1 euros teniendo en cuenta un uso de unas seis horas al día (180 horas al mes), calcula Fotocasa.

Televisor y otros pequeños electrodomésticos

Volviendo a los aparatos que se utilizan durante todo el año, la televisión es otro de los electrodomésticos que más consumen, con un 7,5% del total. Su consumo anual medio es de 263 kWh, señala la OCU, que recomienda apagarla por completo cuando no se esté usando. Teniendo en cuenta que un televisor medio tiene una potencia de 0,3 kW, si lo usamos tres horas al día todos los días de la semana (90 horas al mes), su consumo representará 4,05 euros en la factura mensual.

Al final, tener la tele “de fondo” para hacernos compañía sigue incrementando la factura de la luz. Además, tener encendido el “pilotito rojo” de los aparatos también nos puede salir caro, ya que el ‘stand-by’ representa el 6,6% de gasto. También hay que tener cuidado con los aparatos más pequeños. Red Eléctrica de España estima que el secador, la tostadora, la cafetera o el exprimidor representan el 27% del consumo de un hogar.