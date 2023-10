¿Fin de la escalada? El euríbor apenas sube en octubre, pero encarece 1.555 euros al año una hipoteca media

El euríbor sigue la senda prevista por los analistas. En junio, los expertos vaticinaban que sus pronunciadas subidas comenzarían a aflojar al compás de la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE), que se esperaba empezase a contener las subidas de los tipos de interés que empujan al euríbor para no gripar la economía europea en su afán de frenar la inflación. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo. Tras bajar en agosto, el euríbor volvió a subir en septiembre. También lo hará en octubre, aunque de forma muy leve, tras la congelación de tipos del BCE aprobada en su última reunión. Eso sí, con impacto en las cuotas mensuales de las hipotecas.

El indicador al que están referenciadas la mayoría de hipotecas variables en España va a cerrar el mes por debajo del 4,2%. A falta de la cotización de hoy, su media mensual es del 4,161%, apenas 0,012 puntos por encima de la marca con la que cerró el mes de septiembre.

El aumento, aunque ligero, seguirá castigando los bolsillos de los hipotecados españoles. “Que el euríbor esté aminorando su crecimiento, incluso estabilizándose, es una buena noticia para los hipotecados a tipo variable, aunque todavía seguimos viendo incrementos de entre 130 y 300 euros al mes en las revisiones”, el director de Hipotecas de iAhorro, Simone Colombelli.

Los que tengan contratada una hipoteca variable y les toque hacer la revisión anual de su cuota este mes pasarán de pagar un diferencial del 2,629% de intereses al banco a abonar uno del 4,161%, lo que supone un aumento en el tipo de interés de la hipoteca de 1,532 puntos porcentuales. Además, en caso de que tuvieran contratada la hipoteca de antes, seguramente el año pasado también notasen encarecimientos en sus cuotas porque el euríbor en 2021 estaba en niveles negativos. Concretamente, en octubre de ese año se situaba en el -0,477%, por lo que solo pagarían de intereses por su hipoteca el diferencial que hubieran pactado con el banco.

Incrementos

En términos de cuota, una hipoteca a 25 años y un interés de euríbor más 1% pasará de una cuota de 761 euros al mes a una de 891euros si se revisa con el euríbor de octubre. Es decir, que pagará 130 euros más al mes y 1.555 euros más al año. Y si la revisión es semestral, las mensualidades pasarán de cerca de 856 euros a casi 891 euros, lo que representa un aumento de unos 35 euros al mes y de unos 210 euros al semestre.

De cara a los próximos meses, las previsiones apuntan a que el BCE no volverá a subir los tipos en lo que queda de año, siempre que no haya un repunte de la inflación. Por este motivo, el analista de HelpMyCash, Miquel Riera, pronostica que “el euríbor se mantendrá relativamente estable y su valor se situará entre el 4% y el 4,5% hasta que acabe 2023”.

Buen momento para negociar

Desde este comparador hipotecario aseguran que, mientras el euríbor no descienda de golpe, los hipotecados a tipo variable seguirán sufriendo cada vez que les toque una revisión. Y de mantenerse la tendencia actual, en la que se ubica al 4,1%, las cuotas serán más caras que hace seis meses o un año, según cuando sea su revisión. “Por eso no nos cansamos de decirle a todos los hipotecados a tipo variable que no esperen más y renegocien su hipoteca, sobre todo, para aquellos que cuentan con un perfil bueno, pueden mejorar sus condiciones y protegerse de la incertidumbre del futuro del euríbor. Además, como es final de año, las entidades necesitan llegar a sus metas de venta, así que tienen más margen para ofrecer buenos tratos”, aconseja Olivia Feldman, una de las fundadoras de HelpMyCash.

Colombelli añade que aunque es cierto que está siendo un año algo diferente por cómo está la situación del mercado hipotecario, “sí hay algún banco que ha bajado precios de forma generalizada con ese fin, aunque otros lo están haciendo solamente en función del perfil del hipotecado y alguno incluso ha subido tipos porque ya los había bajado meses atrás”