Fusión CaixaBank y Bankia: ¿es buena idea?

El BCE señala y los bancos obedecen. Ante la falta de rentabilidad se recupera un proyecto que ya intentó Rato cuando dirigía Bankia: la fusión con CaixaBank. En principio crearía el mayor banco de España por activos, muy enfocados en nuestro país.

Y en lo que parece un nuevo pistoletazo de salida a fusiones bancarias. En solo una década hemos pasado de 62 bancos y cajas a solo 11. Y parece que en el futuro serán aún menos. Pero, ¿es una buena idea?

Ventajas de concentrar aún más el sector

El principal problema que tienen los bancos en la actualidad es la rentabilidad. Con tipos muy bajos es complicado que sean rentables y esto, como hemos visto, es muy peligroso. Bancos quebrando originan problemas que salpican al resto de la economía.

Con la crisis del covid el problema se agrava, ya que las quiebras empresariales afectan a la morosidad y por tanto a la rentabilidad de los bancos.

Una solución, que es la que proporciona el BCE, es que los bancos se fusionen aún más. Esto permite agregar el negocio pero reducir costes al eliminar redundancias (es decir, despidos de personal, cierre de oficinas, etc.).

En principio es una solución relativamente rápida que permite solventar el problema de la falta de rentabilidad sin costosas restructuraciones de forma individual que posiblemente les hagan perder negocio.

Otra ventaja, en el caso concreto de CaixaBank y Bankia, es que permite al Estado salir de buena parte del accionariado de Bankia, recuperando (parcialmente, y seguramente en un pequeño porcentaje) el rescate que se efectuo con dinero público.

Desventajas de las fusiones

Pero no todo son ventajas en las fusiones. Ya hemos comentado de pasada la destrucción de empleo que esto va a traer, en una situación crítica de la economía española. Pero quizá ese empleo desaparecería de todas formas incluso sin fusiones, debido a que para atajar la falta de rentabilidad los costes deben recortarse sí o sí.

Sin embargo hay dos desventajas claras de esta estrategia. La primera es que al reducir el número de opciones bancarias los consumidores y empresas ven reducida su oferta. Y si vislumbramos un horizonte con tres grandes bancos en España (Santander, BBVA y Caixa-Bankia), seguramente los costes financieros para el resto de la sociedad subirán.

Es decir, los bancos acabarán volviendo a tener rentabilidad no solo por el recorte de los costes sino porque podrán, debido a la situación de casi monopolio que tendrán, elevar sus precios para los clientes finales.

Este escollo puede solventarse si el BCE impulsa este proceso en todos los países de la zona Euro y pasamos a tener mayor oferta contando a los bancos extranjeros. Eso sería incluso positivo para la integración de nuestras economías: pasaremos de tener 62 bancos en España antes de la crisis a quizá tener unos 20 en todo el continente, eso sí, operando en varios países. Pero el proceso puede ser lento, mientras tanto tendremos un problema con la escasez de oferta.

El segundo problema es que los bancos, cuanto más grandes, más peligrosos. Ya lo vimos en la crisis de 2007-09 con su too big to fail. Si un banco pequeño quiebra, se liquida, se usa el Fondo de Garantía de Depósitos para compensar a los clientes y todo sigue igual. Si es demasiado grande no hay dinero suficiente para eso y o bien se hacen rescates o se deja caer con la catástrofe económica que eso provoca (recordemos Lehman Brothers).

¿Es una buena idea?

Entonces, ¿estamos ante una buena estrategia o no? Sinceramente, creo que actualmente es bueno para la integración europea que el sistema bancario no esté fraccionado en islas (países) y para ello son necesarias las fusiones, siempre intentando también que los bancos empiecen a operar fuera de sus fronteras para evitar que haya poca oferta. Si además esto soluciona el problema de rentabilidad, bienvenido sea.

Sobre el too big to fail, la banca tiene que estar continuamente controlada para que sus números no se desmadren. Es un riesgo pero parece que, de momento, es algo que hay que asumir.

Imagen | Freakland – フリークランド