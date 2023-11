Hacienda cambia su lenguaje para que todos lo entiendan

Menos texto, mas corto, sin tantas barreras, en términos más accesibles y en versión más simplificada. Así es como será a partir de ahora la relación y el intercambio de información entre la Agencia Tributaria AEAT) y el contribuyente. O al menos esa es la intención del secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, que ayer adelantó en unas jornadas de la APIE que, a partir de ahora, se «simplificará el lenguaje que se utiliza con los contribuyentes para eliminar barreras de comprensión y minimizar las cargas administrativas indirectas de los ciudadanos». Esta medida forma parte del nuevo Plan Estratégico 2020-2023 de la AEAT, que inicia la modificación los ocho de los modelos de comunicación y notificación más habituales.

Esta actualización se aplicará durante los próximos meses en más de 3,7 millones de documentos al año, entre ellos, los requerimientos de documentación de IRPF, las propuestas de liquidación y liquidaciones provisionales del mismo impuesto, diligencias de embargo por deudas de terceros (de créditos y de salarios y pensiones) y las declaraciones en aduana por importaciones de pequeño valor, entre otros.

Las comunicaciones tendrán menos longitud y no llevarán sobrecarga de información, aunque «se mantendrá la corrección de los conceptos jurídicos utilizados». También se destacarán los datos más relevantes e importantes en una primera página-resumen que responderá a preguntas como ¿qué es este documento?; ¿por qué me lo mandan?; o ¿qué tengo que hacer y a quién puedo acudir para que me eche una mano?

Gascón ha reseñado que estas modificaciones «están sólo pendientes de implementar informáticamente», y se realizarán sobre el cuerpo de los documentos y sus anexos, además de introducir un nuevo diseño con elementos gráficos que resaltan y diferencian los distintos apartados, y un tamaño de letra que facilite la lectura y se han revisado los elementos de redacción para hacerlos más concisos y accesibles.

La mejora de la comunicación entre el Fisco y los contribuyente también tiene que ver con que la AEAT quiere evitar que se pueda aducir falta de compresión o errores de redacción que puedan abrir la puerta a una reclamación.

Desde el Ministerio también se ha explicado que está previsto que el receptor de los nuevos documentos tenga la posibilidad de obtener, en determinados casos, asistencia directa y personalizada de la Agencia Tributaria mediante un sistema de ayuda a través de las Administraciones de Asistencia Digital Integral, las ADI, para facilitar el cumplimiento tributario a la carta.