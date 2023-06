IAG avisa del riesgo de que volar se convierta en un lujo por la escasez de biocombustibles

Los biocombustibles para aviación (SAF, por sus siglas en inglés) son ahora mismo la vía más rápida para que el sector cumpla con sus obligaciones de descarbonizarse. El Fit for 55 -el plan europeo para la transición ecológica- establece que, en 2050, el 70% del combustible de los aviones tendrá que ser de SAF. Pero, al ritmo de producción actual, será difícil tener el suficiente carburante de este tipo para cumplir esa meta. Y a un precio razonable. Ahora mismo, el SAF es entre tres y cuatro veces más caro que el queroseno. Y si no se impulsa su producción para escalar las tecnologías y lograr así que se rebaje su precio, las consecuencias las pueden pagar los consumidores. «No consumimos más SAF porque hay poco y es muy caro», aseguró ayer el consejero delegado de IAG, Luis Gallego. Para el primer ejecutivo del holding de Iberia, Vueling y Level, resulta crucial dar un empujón a esta industria porque «si no producimos SAF más barato, eso impactará en los billetes y volar será una actividad que pocos se podrán permitir».

Potencial

Iberia y Vueling publicaron la semana pasada un estudio encargado a PwC en el que asegura que si España apuesta de forma decidida por esta industria, podría alcanzar una producción de SAF de 62,22 millones de toneladas en 2050 y crear un sector que generaría 270.000 nuevos empleos y aportaría 56.000 millones al PIB español. Para ello, debería levantar entre 35 y 40 plantas, para las que harían falta unos 22.000 millones de euros para los que bien podrían servir los fondos europeos, según estas aerolíneas.

Impacto de IAG

Gallego volvió a insistir ayer en esta apuesta durante la presentación de otro estudio de PwC, en este caso sobre el impacto de la actividad de IAG en España. El informe asegura que Iberia, British Airways, Vueling y Aer Lingus aportaron con su actividad 21.500 millones en PIB del país y 371.000 empleos a tiempo completo en 2019.

La aviación, insistió Gallego, es el motor del turismo, una actividad que, en el caso de España, representa el 12% de su PIB. Por eso, desde IAG consideran que el «hub» del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas es «crítico” para España. Y por eso, defendió también, están haciendo la operación de Air Europa, «para ser más fuertes en el “hub” de Madrid, para poder aportar más a la economía». El consejero delegado de IAG aseguró que no han calculado el impacto en los términos del informe presentado hoy que tendría la incorporación de la aerolínea del Grupo Globalia a su estructura. Pero lo que sí tiene claro es que «un hub más grande permitiría tener más rutas, más ingresos, más empleo…». En este sentido, Gallego ha explicado que es importante que Barajas gane tamaño con esta operación porque, si no, no podrá convertirse en un «hub» de 360 grados que mire también hacia Asia para competir con otros grandes aeropuertos europeos como Fráncfort, Heathrow o París-Charles De Gaulle.

Gallego no quiso revelar muchos detalles respecto a las conversaciones que mantienen con las autoridades de Competencia europeas sobre la operación de Air Europa y se limitó a reconocer que «sabemos que hay algunas rutas donde tendremos que ofrecer «remedies», y hay diferentes aerolíneas que podrían operar. Y Ryanair podría ser una de ellas. Estamos abiertos a todo», ha explicado cuando se le ha preguntado por el interés de la irlandesa de operar estas rutas.

TAP

El consejero delegado de IAG tampoco se mostró mucho más concreto cuando se le cuestionó sobre el interés del holding por la portuguesa TAP. Gallego volvió a repetir que estudiarán la operación y que sólo se plantearían acometerla «si nos encaja». «Si nos interesaran las condiciones de privatización del Gobierno portugués, puede tener sentido por el acceso al mercado brasileño y a algunos países africanos donde no tenemos presencia», aseguró. El primer ejecutivo de IAG quiso despejar en todo caso ante las dudas que han surgido en Portugal sobre la posibilidad de que IAG tuviera la tentación de debilitar el «hub» de Lisboa si acomete la compra de TAP. «Todas las compañías que hemos comprado han crecido», afirmó, poniendo como ejemplo Aer Lingus, cuyo aeropuerto de referencia, Dublín, no se ha debilitado en favor de otros británicos algunos temían.