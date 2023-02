Inversores y startups de alimentación, salud y deporte se dan cita en LifeTech Summit

El ecosistema emprendedor (tanto startups como inversores) relacionados con la alimentación, la salud y el deporte, así como grupos de investigación y representantes de áreas de innovación de empresas tienen una cita los días 23 y 24 de febrero en Murcia en el foro LifeTech Summit.

El evento está organizado por el INFO en colaboración con UCAM HiTech (incubadora de alta tecnología de la Universidad Católica de Murcia) y cuenta con la financiación de NextGenerationEU. Durante estas jornadas se debatirá la actualidad a la que se enfrentan los implicados en el ecosistemas, así como las diferentes posibilidades de inversión y las perspectivas de innovación abierta y crecimiento que ofrecen estos tres verticales.

LifeTech Summit pretende ser un evento de referencia nacional sobre emprendimiento de alta tecnología sobre los sectores de la alimentación, el deporte y la salud. A través de mesas redondas, charlas one to one, pitches de inversores y emprendedores de éxito, meet&greet entre inversores, startups e investigadores y sesiones de networking, los asistentes podrán descubrir la visión y el análisis que los protagonistas del ecosistema innovador nacional hacen sobre el panorama de emprendimiento actual y qué podemos esperar en cuanto a la inversión antes los momentos de incertidumbre.

Ponentes y participantes

Cabe señalar que por LifeTech Summit pasarán, entre otros, la exjugadora de baloncesto Amaya Valdemoro; Samuel Gil, CEO de JME Ventures; Alex Igrisano, director de Orbyn Alternative Assets; y Javier Fernández Gallardo, de Innoventures Capital.

Tanto Igrisano como Fernández Gallardo moderarán mesas redondas donde participan referentes nacionales en inversión e innovación abierta.