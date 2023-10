La Airef carga contra el Gobierno por su falta de independencia para investigar en qué gasta el dinero la Administración

Duro recado de la Autoridad Fiscal (Airef) al Gobierno para reclamar independencia a la hora de decidir sus evaluaciones de las políticas públicas y que acabe con su infrafinanciación para poder llevar a cabo «un trabajo verdaderamente eficiente. No hay una participación clara de la Airef en la elección de las evaluaciones, que nos vienen impuestas por el Consejo de Ministros o el Gobierno«, además de que existe una «evidente» pérdida de ambición del Gobierno en la evaluación del gasto y de las políticas públicas, con encargos cada vez de menor alcance «y que no elegimos nosotros».

Por eso, su presidenta, Cristina Herrero, durante la presentación de los resultados de la tercera fase del «Spending review 2018-2021» sobre políticas y gasto públicos, ha reclamado la modificación de la Ley Orgánica que define sus funciones para que la Airef tenga «blindaje y protección», y tenga una «definición de funciones claras», para convertir «la evaluación en una función permanente de la institución, que debe tener asegurada una financiación estable, con recursos humanos suficientes y con una mayor capacidad de decisión para la propia Airef sobre qué evaluaciones de las políticas públicas queremos hacer», algo que ahora no tienen garantizado. Por ello, exige «cambios reales para poder seguir adelante y lograr un trabajo eficaz» y que se impulsen una serie de cambios estructurales que permitan «consolidar» su actividad evaluadora, «que no ha parado de aumentar en los últimos años», así como regular el aumento de su autonomía a la hora de seleccionar qué políticas analizar. «Ahora mismo, no estamos preparados para evaluar nuestras políticas públicas», ha afirmado, porque carecemos de «objetivos concretos y cuantificables» que permitan saber si están funcionando

Así, ve necesario que la reforma legislativa asegure que la financiación «estable y suficiente» se generalice con una tasa que paguen las Administraciones, «tal y como ocurre en la supervisión», que garantice a la institución «los recursos humanos suficientes y otorgándole capacidad para contratar perfiles multidisciplinares no funcionarios o de otras Administraciones Públicas». También reclama una clara mejora del proceso de encargos a la Airef para planificar mejor las evaluaciones, «con una mayor consulta y un mayor papel de la institución en la toma de decisiones sobre los temas a evaluar«, con plazos de entrega «realistas y acordes a la información disponible y plazos de recepción».

Herrero ha afeado al Ejecutivo que haya decretado la tercera fase del plan de evaluación 2018-2021 «sin contar con nosotros y tras haber recibido directamente el encargo», algo que ha sido criticado incluso por las autoridades europeas, «que nos han dicho que deberíamos tener una mayor independencia». En este sentido ha incidido en la necesidad de mejorar la planificación de las evaluaciones, «que se consulte a la Institución los temas a evaluar, algo que ahora no sucede, y que no se nos impongan unos plazos imposibles de cumplir si se quieren hacer unas evaluaciones realistas, dada la complejidad del acceso a la información, que hemos comprobado que es muy deficiente y extremadamente fragmentada».

Otro de los problemas identificados por la Airef es que las Administraciones Públicas «no están preparadas para evaluar sus propias políticas públicas, y se echan de menos objetivos concretos y cuantificables». Herrero puso un ejemplo para explicar el caos con el que están trabajando. «Un ejemplo claro es el ingreso mínimo vital (IMV) -aunque no lo hemos analizado-, sobre el que es casi imposible cuantificar su impacto porque no se sabe lo que se quiere conseguir, no define qué es el estado de pobreza, ni si se establece sobre el 60% del salario mediano o sobre qué. Si no se tiene claro a quién va dirigido y es imposible evaluar su alcance».

También han criticado el problema de la información disponible para realizar las evaluaciones, que «no está garantizada, es de difícil acceso, de deficiente calidad, está muy fragmentada o directamente algunas Administraciones no son capaces de facilitarlas con suficiente validez. Muchas veces llega tarde y nos deja sin margen para presentar valoraciones reales». Asimismo, han evidenciado que hay problemas de coordinación entre las distintas Administraciones, ya que sacan adelante leyes sin recoger objetivos «cuantificables», lo que dificulta evaluar si los recursos públicos se han utilizado de forma eficaz porque «no nacen con la vocación de facilitar la recogida de información para la evaluación». Esto provoca que el alcance y la relevancia de las políticas evaluadas se reduzca. «Lo deseable sería analizar de manera simultánea y coordinada en las políticas de las comunidades autónomas», un objetivo que ahora mismo creen en la Airef que no es posible.

Por todo ello, Herrero ha reclamado «un compromiso real» del Gobierno y de las instituciones con la evaluación, para que los encargos vayan acompañados de un «plan de acción coordinado» para que la Airef pueda planificar sus recursos para que se puedan estudiar «bajo el paraguas de un encargo transversal» materias comunes a todas las autonomías, como la sanidad o la educación, que ahora se abordan con encargos fragmentados en la mayoría de las regiones.