En junio de 2020, la periodista y escritora rusa Maria Konnikova publicó su tercer libro llamado ‘The Biggest Bluff’, donde narra su travesía durante un año por los torneos de póker en vivo más importantes del circuito internacional. Una obra que sumerge a los lectores en un viaje al póker profesional, mostrando la mejor descripción hasta ahora del juego de cartas. Este es un libro no solo sobre el póker, sino sobre el significado de la suerte, la toma de decisiones, la concentración, el aprendizaje y la naturaleza humana. Una excelente lectura para los jugadores profesionales de póker, pero también para aquellas personas que no conocen el juego de cartas.

Toda historia tiene un comienzo. La de Maria Konnikova fue en el año 2017, cuando conoció personalmente a Erik Seidel, considerado uno de los mejores jugadores de póker de la historia. El estadounidense tiene ocho brazaletes de las World Series of Poker (WSOP), solo cinco jugadores en la historia del prestigioso conjunto de torneos de póker tienen más (Phil Hellmuth, Phil Ivey, Johnny Chan, Doyle Brunson y Johnny Moss), y un título del World Poker Tour (WPT). Además, forma parte del Salón de la Fama del Póker de los Estados Unidos desde 2010. Konnikova se convirtió en la alumna ideal de Seidel, principalmente por su formación académica y su inexperiencia. La escritora rusa tiene un doctorado en psicología, por lo que estaba preparada para comprender el estilo de juego del estadounidense, y nunca tuvo interés por los naipes, lo que significaba que no tenía malos hábitos.

Estas características convirtieron a la escritora rusa en la persona perfecta para llevar a cabo un experimento: comprobar si el juego psicológico de Seidel aún podía tener éxito sobre un estilo estrictamente matemático. A partir de ese momento, el jugador estadounidense comenzó a enseñarle a jugar al póker, con el objetivo de competir en el torneo más importantes del circuito del mundo del póker, las WSOP, con su tarifa de entrada de 10.000 dólares. Este es el torneo que impulsó la carrera profesional de Seidel, con su segundo puesto en el Evento Principal de 1988 ante Johnny Chan.

Del póker online a los casinos de Las Vegas

Konnikova tenía menos de un año para prepararse, por lo que se puso manos a la obra. La escritora rusa empezó a aprender y jugar con el póker online, que es el camino más rápido para descubrir el juego de cartas desde cero. Esto se debe a que la versión online permite jugar cientos de manos y descubrir cientos de escenarios diferentes, todos desarrollándose tan rápido como el jugador puede hacer clic con el ratón del ordenador o pulsar la pantalla del smartphone con los dedos. En 2018, el póker online era ilegal en Estados Unidos, aunque había algunas excepciones. Por este motivo, Konnikova tuvo que jugar en una cafetería en Nueva Jersey, donde el póker online era legal.

Tras profundizar en las reglas básicas del Texas Hold’em, la modalidad más conocida del juego de cartas, Konnikova se dio cuenta que el póker no es tan simple como puede parecer desde fuera. La escritora rusa pidió consejos concretos a Seidel, ya que quería conocer la opinión del jugador estadounidense sobre cómo debería jugar una mano en la mesa. Aunque buscaba una guía para el póker, Konnikova no encontró respuestas por parte del estadounidense, que piensa que todo depende de la capacidad para tomar buenas decisiones de cada jugador. En ese momento, la escritora rusa comprendió que debía aprender a pensar por su cuenta y encontrar el camino para jugar al póker. De lo contrario, no estaría preparada para jugar con apuestas reales, en una sala de poker online, y principalmente en las World Series of Poker.

En noviembre de 2017, Konnikova aterrizó por primera vez en Las Vegas para probar sus habilidades en el póker en vivo contra jugadores que llevaban jugando a los naipes durante años. A pesar de haber ganado casi 2.000 dólares en el póker online, Seigel aconsejó a la escritora rusa que empezara a jugar en un nivel bajo para construir un bankroll (la cantidad de dinero que dispone un jugador exclusivamente para jugar al póker) más grande antes de poder jugar en niveles más altos. Terminó probando suerte en torneos diarios que se celebran en casinos como el Golden Nugget el Excalibur, el Harrah’s o el Mirage. Cada establecimiento de juego le ofreció una experiencia diferente, y aprendió los diferentes tipos de jugadores que compiten en estos torneos. A pesar de ello, Konnikova no consiguió ningún premio.

Maria Konnikova, jugadora profesional de póker

Tras varias decepciones en las mesas de juego, el Planet Hollywood, situado en el Strip de Las Vegas, fue testigo de la primera victoria de Konnikova en el póker en vivo, junto con unos 900 dólares. La escritora rusa lo había conseguido, tenía un bankroll y se había convertido en una jugadora profesional de póker. A raíz de esta victoria, se adentró en la sala de póker del Aria, un lugar serio para los jugadores profesionales, donde consiguió otros 2.215 dólares. Cuando regresó de Las Vegas, Konnikova se volcó completamente en el juego de cartas, viajando a grandes eventos internacionales en lugares como Montecarlo, Dublín, Barcelona o las Bahamas. En el país del Caribe se convirtió en la ganadora del PCA 2018, consiguiendo 84.600 dólares tras superar a jugadores profesionales como Chris Moorman o Harrison Gimbel.

La victoria en el torneo en vivo celebrado en las Bahamas permitió a la escritora rusa reunir el dinero suficiente para competir en el Main Event de las World Series of Poker, su principal objetivo en el mundo del póker. En julio de 2018, Konnikova se convirtió en uno de los 7.874 participantes que abonaron los 10.000 dólares de inscripción, la segunda mayor cantidad de registros de la historia del torneo. A pesar de llevar tan solo un año aprendiendo a jugar al póker, terminó en la posición número 910, situándose entre los 1.182 jugadores que entraron en premios. Desde entonces, Konnikova ha estado presente en todas las ediciones de las WSOP, y actualmente suma 311.368 dólares en ganancias en las mesas de póker, según la base de datos The Hendon Mob.