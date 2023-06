La banca carga contra Calviño: «Los remuneración del ahorro subirá, pero no por que lo diga ella»

La banca carga contra Calviño: «Los remuneración del ahorro subirá, pero no...

«La remuneración de los depósitos llegará por la mera competencia que existe en el sector y no porque lo diga la vicepresidenta económica». Así de alta y clara ha sido la contestación del consejero delegado del Banco Sabadell, César González-Bueno, a la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, que ha advertido a la banca española de que tiene que empezar a remunerar los depósitos de los clientes y transmitir los beneficios de la subida de los tipos de interés.

González-Bueno, que hizo estas declaraciones en el curso de la APIE de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, defendió que los depósitos a plazo «están llegando y de forma progresiva», aunque ha indicado que no es el instrumento «más moderno ni eficaz» para remunerar el ahorro, como sí lo serían los depósitos estructurados o los fondos de inversión. «Pero el depósito a plazos tiene demanda y está llegando, va a ser una parte relevante del pasivo bancario». El número dos del Sabadell pidió «tener una visión un poco más global de la competencia en las entidades financieras» y no centrarse «solo en un aspecto» en referencia a los depósitos. «Hay muchos más productos que creemos que son mejores para el cliente y que son mejores para el banco», argumentó.

En la misma línea, el presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, enfrió la posibilidad de que la remuneración de los depósitos crezca de forma generalizada en España, porque, por el momento, los clientes «están satisfechos» con la oferta alternativa que tienen a su alcance y que él cree «más atractiva. Pensamos que el mejor consejo que se le puede dar un cliente que tiene un ahorro no es recomendarles un depósito, es muchísimo mejor la alternativa de productos. Entendemos que es lo mejor para el cliente». En cualquier caso, Goirigolzarri considera que los clientes son los que marcan la estrategia a seguir por cada banco, que es quien decide de forma individual su política de precios, es decir, la propia competencia del mercado, «no alguien del Gobierno». Eso sí, a Goirigolzarri le parece «magnífico» que haya una serie de bancos que están ofreciendo depósitos y al ser preguntado si tiene algo que ver que sean los mismos bancos que no tienen que pagar el impuesto extraordinario al sector, ha mostrado su deseo de que «quiero creer que esa no es la razón».

Por su parte, el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, cree que los depósitos irán ganando paulatinamente rentabilidad y «se irán adaptando a la nueva realidad», pero ha considerado al mismo tiempo que «no es adecuado» juzgar al sector solo por esta métrica. «Estamos viendo cada vez mayores remuneraciones en más segmentos de mercado y seguirá por ese camino», ha asegurado Gortázar en un desayuno informativo organizado en Barcelona por Foment y PwC. «Tenemos que ver esta cuestión como una cuestión dinámica», ha argumentado, para afirmar que al igual que la subida e tipos ha sido «muy brusca» y ha ido trasladándose a cada país de forma diferenciada, también los depósitos están «adaptándose a la nueva situación» y van a «diferente velocidad» en cada país. «Marcar al sector financiero, que tiene muchísimas actividades, solamente por una métrica (los depósitos) no es adecuado».

En otro sentido, a una semana de que las patronales bancarias se reúnan con el Ministerio de Asuntos Económicos para ver la evolución de la atención de la banca a los mayores, el acceso a los servicios financieros en la España rural y la evolución del Código de Buenas Prácticas para ayudar a los hipotecados, la presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindelán, ha defendido los actuales Códigos porque «son un marco que genera seguridad y modificarlo generaría incertidumbre a los deudores hipotecarios». Ha contestado así a las palabras de la vicepresidenta económica sobre se abordarán cambios en el desarrollo de los diferentes protocolos y códigos orientados a mejorar la prestación de los servicios financieros en el país en la reunión del 29 de junio entre el ministerio, las patronales, el Banco de España y las asociaciones de consumidores.

Kindelán ha recordado que los Códigos de Buenas Prácticas hipotecarios se acordaron en noviembre «de manera preventiva» ante la posibilidad de aumento de la morosidad, que «todavía sigue sin producirse». Esto se debe a la mejora de la situación económica, con una desaceleración menor de la esperada en ese momento y con el empleo resistiendo. También ha explicado que este acuerdo buscaba un «equilibrio» entre ayudar a los deudores con problemas y que se protegiese al sistema hipotecario. «El marco está ahí, si se usa poco es que la situación no lo requiere, pero seguimos en un momento de incertidumbre y quizá se use más en el futuro. Da certidumbre a los deudores hipotecarios», ha defendido antes de afirmar que, si se habla de cambios, «genera incertidumbre».