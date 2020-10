La Comisión Europea plantea eliminar las monedas de uno y dos céntimos de euro

La Comisión Europea ha lanzado una consulta pública para eliminar las monedas de uno y dos céntimos de euro. Actualmente existen normativas de redondeo en algunos países que han prescindido de estas pequeñas monedas, como Bélgica, Finlandia, Irlanda, Italia y Países Bajos, se estima que no ha tenido impacto en los precios al consumidor. Pero sí que se considera que ha tenido impacto medioambiental, al prescindir de la fabricación y la distribución de las monedas más humildes de la eurozona.

La Comisión Europea ha abierto una consulta pública a la que se puede acceder por este enlace, en la que cualquiera puede dejar su opinión sobre la eliminación de estas pequeñas monedas. Es posible que se sigan fabricando por el interés numismático, pero lo cierto es que su uso es un tanto residual.

El fin de las monedas pequeñas

Este tipo de debates no suceden sólo en la Eurozona. Canadá hace tiempo eliminó sus monedas de un céntimo, y en Reino Unido se plantean hacer lo mismo (aunque quizás debería acompañarse de un rediseño de las monedas). En EEUU no deja de haber noticias al respecto de personas que quieren dejar de usarlas, incluso hubo una escasez de monedas a comienzo de verano provocada por el coronavirus. La US Mint calcula que le cuesta dos céntimos fabricar cada céntimo de dólar en circulación.

Muchas veces se usan pocas veces y se acaban despreciando, quedándose acumuladas en un bote. De hecho por su pequeño valor no es difícil encontrar gente que las utiliza como material para sus proyectos artísticos. La creatividad está bien, pero usar los recursos gubernamentales para fabricar materiales para manualidades no me parece adecuado.

De hecho este tipo de decisiones suelen ser bastante emocionales, ayer una invitada a cenar a mi casa me comentó cómo se las habían rechazado en una tienda al intentar pagar la bolsa con monedas de 1 y dos céntimos en vez de la de cinco céntimos. Su indignación era que siendo una moneda de curso legal, debería de ser aceptada por parte del vendedor. Muchas veces las personas que quieren que siga habiendo monedas de pequeña fracción es porque creen que la desaparición de las mismas impactaría al consumidor al redondear las empresas su productos hacia arriba.

Por otro lado están los que pretenden abandonar las monedas sí o sí. Afirman que les molestan en el bolsillo o en el monedero. Intentan pagarlo todo con tarjeta o el móvil, aunque también están los que prefieren hacer los pagos en metálico y se quejan de las monedas.

En una perspectiva más racional está el coste para el estado y el impacto medioambiental a favor de hacerlas desaparecer y por otra parte habría que pensar que en los países más pobres de la unión monetaria, esas monedas de pequeña denominación pueden ser útiles.

Si es cierto que acaban dejando de ser útiles con el tiempo y la inflación, por ejemplo recuerdo como las últimas pesetas fabricadas en aluminio y apodadas “la lenteja” eran raras de ver , lo habitual solía ser pagar con las monedas más pequeñas de cinco pesetas o “duros”. Cuyo valor en el momento de hacer el cambio era de tres céntimos.

Personalmente creo que prescindir de estas monedas debería de ser algo que debiera hacer cada país de la eurozona, según su decisión. En Finlandia desde el primer momento se optó por no usarlas, y se lleva redondeando desde entonces. Es lo mismo que han ido aplicando los otros países que han ido prescindiendo de las monedas poco a poco. Así cada país según su situación podría ajustarse. Algo que sucede en la zona euro son las fuertes diferencias que hay en unos y otros países en su renta per cápita, por lo que es normal que las monedas que usen sean un poco diferentes.

Pregunta a los lectores, ¿están a favor o en contra de la desaparición de las monedas de pequeña denominación y por qué? Además de aquí, pueden dejar su opinión en la web de la Comisión Europea ha abierto para hacer la consulta pública.

