La cuarentena sobre el coronavirus de Wuhan, el cisne negro que va a impactar en la economía mundial

China lleva casi un mes en cuarentena. El brote del virus COVID-19 está haciendo que el gobierno chino esté encerrando a cientos de millones de personas en sus casas por motivos de salud pública. La libertad de circulación está limitada, y con ella la de consumir y producir.

Además, dada la creciente importancia de China en la economía mundial y especialmente en la de los países del pacífico, el impacto en la economía china se va a notar claramente en todos los países del mundo. Aunque ya se ha hecho una estimación del impacto en la economía china, queda por ver cómo va a afectar a los demás países, que, queramos o no, tenemos nuestros motores unidos a la correa de transmisión de la economía china.

El vídeo que acompaña estas líneas realizado por un español y su mujer china narra la evolución de como la cuarentena decretada en un pueblo de la provincia de Hubei, la más afectada por el brote del coronavirus. Vemos como las personas dejan de poder salir de sus casas y hay múltiples calles cortadas. Se vuelve imposible desplazarse en coche y para salir del barrio incluso llega a ser necesario tener un permiso especial al final del periodo.

Estos cortes no se producen tan sólo en Wuhan y en la provincia de Hubei, sino que también sucede en lugares tan lejanos como Beijing o Harbin (donde hay restricciones en las personas que pueden salir o las matrículas de los coches que pueden circular). Por ejemplo en Shanghai como muestra esta noticia es necesario registrarse al entrar y salir de la urbanización, al igual que es necesario que tomen la temperatura y a veces hasta inspeccionan el coche. Hong-Kong, por su parte, ha impuesto una cuarentena a cualquier visitante que venga de la China continental.

Los chinos no paran de compartir en sus redes sociales las fotos de calles principales vacías, acostumbrados a las calles llenas de las megalópolis de la República Popular China. Pero lo cierto es que el vacío de las calles así como que los servicios funcionen a mínimos de supervivencia, principalmente distribuyendo comida, hacen que esta cuarentena va a tener un impacto en la economía de China, y por resultante por la del mundo.

De hecho, como comentan en The Atlantic para el caso de EEUU, este nivel de cuarentena sería bastante difícil de mantener en occidente, entre otros motivos por nuestro entramado legal y descentralizado que solemos tener.

Es cierto que los cientos de fallecidos y miles de afectados por el virus suponen una tragedia, pero también sucede que el impacto que va a tener en la economía es algo necesario conocer para estados, empresas e inversores a la hora de hacer sus predicciones. Miles de analistas de todo el mundo no paran de intentar determinar el impacto de esta cuarentena y el virus en la economía china y mundial.

The Chinese had the most bitter Valentine’s Day. Almost everybody stays at home to avoid date with the coronavirus. No rose, no fancy dinner. Damn COVID-19. Get over soon. pic.twitter.com/KEhZA79Hgc

— Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) February 14, 2020