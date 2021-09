La ejecución del ingreso mínimo vital en España ha sido un fracaso: la alternativa de un subsidio temporal habría sido mejor

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) fue una de las medidas estrella del Gobierno en los peores meses de la pandemia, cuando muchas familias veían como de un plumazo se esfumaba su trabajo y su sustento y se abría ante ellos un abismo en medio de una emergencia sanitaria.

Una ayuda para prevenir el riesgo de pobreza de un mínimo de unos 470 euros al mes por persona que puede superar los 1.000 euros si se trata de unidades familiares más amplias (adultos con varios niños), siempre que se cumpla al 100% con los requisitos impuestos, y que se podía combinar con otros ingresos para tener una renta mínima para sustentar el hogar en función de sus miembros.

Si bien más de un año después de su aprobación, esta medida sigue dando mucho de qué hablar, pues todo apunta a que no ha sido lo eficaz que pretendía y que habría sido mejor otra opción antes que un ingreso que se ha dilatado demasiado en el tiempo para muchos ciudadanos. Y eso, si ha llegado.

La alternativa al IMV que habría funcionado

La solicitud del IMV puede hacerse de forma telemática o presencial y requerirá de información personal y económica del solicitante o los solicitantes. En principio, un trámite que no debería demorar más de una o varias semanas.

Si bien el plazo de resolución es de un máximo de hasta seis meses. Medio año en los que puede haber un silencio administrativo que muchas familias no pueden soportar. Eso sucedió durante los primeros meses que estuvo en vigor y que llevó a muchas personas a clamar contra el Gobierno por esta tardanza.

Fue tal el desconcierto inicial que en agosto del año pasado el Gobierno solo había aprobado el 0,5% de las prestaciones solicitadas. Es decir, nada. Y es que se produjo una avalancha de 700.000 solicitudes para la que no daban a basto, además de que muchas (muchísimas) fueron denegadas por los elevados requisitos.

Así, a finales del pasado año, del 1,2 millones de solicitudes recibidas, solo había 160.000 familias cobrando el IMV, pues más del 70% se habían denegado por no cumplir los requisitos. Es decir, la gran parte de quienes han solicitado esta ayuda no la han conseguido, por lo que el escudo social que se prometía no lo ha sido tanto.

Por lo tanto, podemos avanzar que este IMV no ha tenido la eficacia deseada y que quizá hubiera sido mejor optar por otra estrategia o fórmula ya planteada anteriormente que ha tenido buenos resultados en otros países.

Por ejemplo, la medida que planteamos aquí en su día de la Renta Básica Universal, más simple de aplicar y de la que podrían haberse beneficiado más personas. Sobre todo, porque se deniega a posteriori, no a priori como el IMV. Algo que habría permitido a muchas familias tener algo de lo que tirar los peores meses, aunque luego hubieran tenido que devolver una parte si no se hubieran ajustado a los requisitos.

Además, habría servido para reactivar antes la economía -al disponer los ciudadanos de más dinero para consumir-, si bien el Gobierno se ancló en un ingreso mínimo que solo ha llegado a unos pocos y que ha saturado aún más la Seguridad Social en un momento muy duro –gestión de ERTE’s, despidos, etc.).

Otra opción es la de un subsidio temporal, el cual de hecho se estuvo dando hasta que se aprobó el IMV a quienes les cesaron de su trabajo por el Covid -lo podían cobrar quienes tenían un contrato de más de dos meses de duración-. Si este subsidio temporal se hubiera estado pagando mientras se iba poniendo en marcha el IMV y se iban aprobando, o denegando, las solicitudes, habría servido para dotar de ingresos a miles de ciudadanos. Es decir, una modalidad combinada para paliar los estragos de la pandemia.

Por lo tanto, si a día de hoy solo disfrutan del IMV un pequeño porcentaje de los que la han solicitado, supone que muchas personas se han visto desamparadas por el Estado que se había conjurado para protegerlas.