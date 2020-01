La expansión de Trade.com, el bróker multiactivos que está dando de qué hablar

Customizar portafolios temático para facilitar el trading en diferentes activos

El trading en múltiples mercados puede llegar a ser un verdadero dolor de cabeza la mayoría de los brókers. El equipo técnico de Trade.com ha logrado dar con la solución a este problema. Es verdad que muchos otros brókers han implementado portafolios similares, pero nunca uno tan completo como el de Trade.com.

Este novedoso documento, te mantiene informado acerca de todos los activos que hayas seleccionado antes de contratar el servicio. Además de gestionar y ganar dividendos con cada uno de ellos, incluyendo una de las nuevas funcionalidades añadidas al bróker en su más reciente anuncio.

Invertir en nuevas empresas con la función de compra de IPOs

Ahora, aparte de las commodities, Forex, índices, CFDs y futuros, puedes invertir en empresas que están recién lanzando su oferta inicial de venta pública (IPO), tendrás actualizaciones customizables que te permitirán enterarte de las nuevas empresas en las cuales puedas invertir.

Trade.com, tiene la capacidad de reunir toda la información relevante acerca de cada empresa, de manera que puedas realizar inversiones más sabias, tomando en cuenta los datos que te da la funcionalidad; puedes elegir el tipo de empresas en las cuales invertir como accionista.

Accede a 5 planes de portafolios prediseñados con los mejores planes de manejo de activos

En esta opción, encontrarás 5 portafolios prediseñados que podrás adquirir dependiendo de tus preferencias personales en cuanto a inversiones. Son completamente customizados y tienen la gran ventaja de la gestión de activos (en inglés, Asset Management).

Trade.com ofrece estos paquetes de soluciones de inversión, sobre todo para aquellos que no saben por cual activo iniciar. Es decir, será útil para los nuevos clientes del bróker y para algunos principiantes entusiastas.

Debes tener en cuenta, que cada portafolios prediseñado, está cuidadosamente organizado por expertos en inversión y activos financieros, por lo que no podrás modificar la configuración en la que te son entregados los portafolios prediseñados. De esta manera, la función de gestión de activos te será más útil.

Trade.com incursiona al mercado español

Poco después de anunciar las nuevas herramientas que expanden la utilidad de la plataforma, Trade.com, anunció la creación de una filial en España. Específicamente, el 21 de Julio de 2019; este bróker lanzó su nueva oficina en Barcelona, con lo cual iniciaron sus operaciones en este mercado.

Las ya descritas funciones que están disponibles en la página de trade.com en inglés, también están disponibles en la versión para España.

Esta expansión también significa un avance en el crecimiento de la empresa en países pertenecientes a la Unión Europea, donde cada vez más traders se unen a Trade.com.

Advertencia de riesgo: El valor de los portafolios temáticos puede disminuir o aumentar, lo que podría significar recuperar menos de lo que invirtió originalmente. Debe considerar si comprende los productos financieros en los que desea invertir y si se puede arriesgar a perder su capital invertido. Si no comprende ninguno de los productos, debe buscar asesoramiento financiero independiente. Experiencias pasadas no son garantía de resultados futuros. La Compañía no brinda asesoramiento de inversión de ningún tipo, ni ofrece ninguna opinión o asesoramiento con respecto a la naturaleza, el valor potencial o la idoneidad de cualquier transacción o estrategia de inversión en particular.