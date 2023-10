La igualdad empresarial, al alcance de la mano gracias al liderazgo femenino

LA RAZÓN ha acogido en su sede la segunda edición del Foro de Liderazgo Femenino. En esta ocasión, el lema ha girado en torno al mundo empresarial. Con el título «Mujeres transformando el mundo empresarial, Porque la igualdad de género no es un tema de mujeres, es un tema empresarial» la jornada ha reunido a cinco directivas de grandes empresas nacionales y multinacionales para hablar de una cuestión tan de actualidad como necesaria.

Acudieron a la cita Olga Muntané, directora de Organización y Procesos de Cellnex, Jennifer López, directora de Comunicación y RSC de Restalia, Clara Moreno, associate director of QCommerce de Glovo, Susana Véstia, directora de Recursos Humanos para España y Portugal de Philip Morris y Flor Zafra, directora general Corporativa de Baublock. El encuentro estuvo moderado por la periodista de Antena 3 Noticias, Angie Rigueiro.

La jornada dio comienzo y, tras la foto de familia de las ponentes, Rigueiro dio la palabra a Francisco Marhuenda, director de esta casa, que dirigió unas palabras a los asistentes. «El día que dejemos de hablar de igualdad será el día que esté normalizada y, por tanto, lograda», declaró Marhuenda, en una exposición que tocó los grandes temas referidos a la igualdad entre hombres y mujeres, que más tarde saldrían a colación en el coloquio: cuotas de género, sesgos sectoriales, equiparación salarial, conciliación, etc.

En opinión de Francisco Marhuenda, la sociedad actual, las empresas y la administración tienen todas las herramientas para llevar a cabo la igualdad en nuestro entorno. Un entorno privilegiado, pues no en todos los países se ha logrado avanzar tanto en esta materia, aunque «aún tenemos mucho que avanzar», concluyó Marhuenda.

Igualdad en las empresas

Tras las palabras del director de LA RAZÓN, Rigueiro cogió el turno de palabra para introducir un dato que daría pie a la primera cuestión del coloquio. El informe Women in Business concluye que, en España, el 38% de los directivos en España son mujeres. En esta línea, el 93% de las empresas españolas tiene al menos una mujer en sus equipos directivos. Con estos datos, la presentadora lanzó una pregunta: ¿estamos bien?

Jennifer López tomó la palabra para destacar, aunque se ha hecho mucho, «aún queda mucho por delante», y matizó el dato de Rigueiro, pues «sólo el 6% de de los altos directivos de empresas en España son mujeres».

Por su parte, Flor Zafra aludió a que, aunque estamos trabajando mucho por la igualdad y logrando muchas cosas, «es un tema del que será difícil ver resultados en la generación actual», declaró Zafra.

Cuotas de género

Aunque a priori las cuotas o la discriminación positiva son algo que causa incomodidad, Clara Moreno destacó su aspecto positivo: «se trata de crear referentes para el resto de mujeres. Si no existen personas en quien fijarse, es difícil lograr avances significativos», comentó. Susana Véstia destacó que en la actualidad las cuotas son necesarias, pero no pueden ser una excusa, «hay que valer y llegar por méritos propios, no únicamente por ser mujer», una argumento que compartió Olga Muntané.

Zafra destacó en este momento que «las cuotas de igualdad no son agradables, pero son necesarias para que las generaciones futuras vean como algo normal la igualdad entre hombres y mujeres en las empresas», al igual que Jeniffer López, que se mostró completamente a favor de las cuotas de género, declarando que, además, «son perfectamente compatibles con la meritocracia».

Sesgos sectoriales y equiparación salarial

La conversación discurría con buen tono y ritmo, y Rigueiro trajo a colación, por su experiencia profesional, el tema del sesgo en determinados sectores. Se refirió, en concreto, a las áreas de conocimiento STEM, donde empresas como Cellnex tienen su semillero profesional. «Acudimos a las universidad es a explicar a las chicas que pueden acceder a empresas del sector, que hay trabajo y que ellas son tan válidas como cualquier otro», explicó Muntané.

Clara Moreno aclaró que este sesgo viene de más atrás, «desde la educación más básica». En las empresas es muy necesario que se implementen programas de potenciación del talento con acciones concretas, para lograr así que «las mujeres puedan acceder a puestos y sectores donde hace no tanto tiempo no había más que hombres».

La moderadora del acto trajo entonces a colación uno de los temas donde es más palpable la desigualdad entre hombres y mujeres: la equiparación salarial. ¿Cuál es la solución a este problema?, se pregunto Rigueiro.

Véstia abogó por una continua revisión de los procesos y los salarios, como se hace desde hace algunos años en Philip Morris, una práctica que ha conseguido lograra la equiparación salarial en los 160 países donde la empresa tiene actividad. Además, «cada dos años, Philip Morris contrata una auditoría externa, encargada de revisar los salarios y, más importante, los procesos de selección de talento», explicó Véstia.

Olga Muntané destacó una serie de prácticas que han impementado en Cellnex, con el objetivo de paliar esta práctica. Destacó entre ellas los «CV ciegos», un sistema por el que una aplicación va descartando elementos de los aspirantes que puedan sugerir decisiones no igualitarias.

Conciliación y flexibilidad

La presentadora destacó que en la conciliación laboral se ha avanzado mucho, pero realmente, en la práctica, no se logra una igualdad en este sentido. ¿Cuál es el problema? Clara Moreno argumentó una «falta de compromiso real por parte de las empresas para que los recursos disponibles sean disfrutados por todos de igual manera, como por ejemplo las bajas por paternidad y maternidad».

Susana Véstia rompió una lanza en favor de la conciliación, declarando que ella es «ejemplo real de conciliación», pues siendo portuguesa y viviendo en el país luso, es capaz de llevar una vida profesional, personal y familiar gracias a las facilidades de flexibilidad que ofrece su empresa. En cuanto a las bajas por nacimiento de hijos, Véstia demandó referentes masculinos que cumplan todo el periodo de permiso sin que ello suponga una traba en su carrera profesional. De esta manera se lograría una mayor igualdad en este sentido, destacó la directora de RR. HH. para España y Portugal de Philip Morris.

Esta favorable situación choca con el argumento esgrimido por la presentadora, que trajo un dato: «el 78% de las empresas españolas ven muy favorables las medidas en favor de la conciliación, pero solo el 4% de ellas las implementa».

En este sentido Jeniffer López denunció la cultura del presencialismo imperante en España. «Mientras no haya un cambio de mentalidad, la conciliación real no será posible», comentó. La flexibilidad laboral puede ser mal entendida, y en ocasiones puede ser una trampa, en opinión de Zafra, «pues te hace estar disponible 24/7».

Clara Moreno aludió a que «todos sabemos cómo se debe conciliar, pero no lo hacemos, o no lo haceos bien», por eso apostó por implementar medidas como la flexibilidad híbrida entre teletrabajo y presencialidad o la productividad medida por objetivos.

Las empresas deben cambiar de mentalidad, en opinión de Olga Muntané, pues las nuevas generaciones demandan mayor flexibilidad y capacidad de conciliación por encima incluso de una mayor retribución económica.

La conciliación y las medidas gubernamentales para favorecerla fueron los últimos temas tratados en este importante foro celebrado en LA RAZÓN. Tras un agradecimiento a ponentes y asistentes, Angie Rigueiro concluyó el acto con un argumento que arrancó el aplauso de los asistentes: «vamos a lograr la igualdad de la mujer, pero debemos hacerlo yendo de la mano del hombre».