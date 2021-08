La Justicia condena a las aseguradoras a cubrir las pérdidas del confinamiento

Varias sentencias recientes están condenando a las aseguradoras a cubrir las pérdidas provocadas por los confinamientos. Es el caso de una sentencia de primera instancia de Granada que condenó a Generali a pagar 80.000€ al propietario de un restaurante. La Audiencia Provincial de Girona ha resuelto en el mismo sentido condenando a Zurich y SegurCaixa a cubrir las pérdidas provocadas por los confinamientos. “Para muchas pymes de restauración o comercio puede ser la única vía de salvación”, señala Juan Ignacio Navas, socio-director del despacho Navas & Cusí, especializado en derecho bancario y mercantil.

Eso sí, no todos los seguros multirriesgo cubren este tipo de contingencias. Es necesario que contemplen una cláusula de cobertura de riesgos. “Aún así, las aseguradoras alegan que la pandemia fue un riesgo imprevisto, una especie de catástrofe natural que no deben de cubrir; la Justicia no lo entiende así y les ha condenado a pagar”, explica Navas.

El experto recomienda a todos los comercios y restaurantes afectados que exploren en sus contratos de seguro esta posibilidad. “Para muchos puede ser la única oportunidad para mantener en pie sus negocios, el servicio al público y el empleo”, concluye el socio-director de navascusi.com