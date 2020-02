La Justicia europea se pronunciará sobre el IRPH el 3 de marzo

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dará a conocer el próximo 3 de marzo la sentencia definitiva sobre la litigiosidad que ha rodeado en los últimos años a las hipotecas ligadas al Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH). Según la misiva que han recibido las partes involucradas en el proceso judicial, publicada en redes sociales, la audiencia pública del tribunal para la lectura de la sentencia se celebrará en la sala de audiencias del TJUE el próximo 3 de marzo a las 09.00 horas.

El pasado mes de septiembre, el abogado general de la institución judicial europea, Maciej Szpunar, declaró que el IRPH debía estar sometido a tutela judicial para saber si es abusivo o no, porque el mero hecho de que sea un índice oficial no lo hace necesariamente transparente. El letrado polaco contradijo la doctrina del Tribunal Supremo, que lo avaló en 2017 y declaró que la referenciación de una hipoteca a un tipo oficial como el IRPH no implica falta de transparencia ni abusividad, posicionándose también en contra de las tesis de la banca española, que reconoce una exposición al IRPH de 18.000 millones. Aunque se trata de una conclusión no vinculante de cara a la futura sentencia de marzo, en la mayoría de los casos el fallo de los jueces suele seguir la dirección marcada por los abogados generales. Recientemente, el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, reconoció que una sentencia desfavorable del Tribunal de Justicia de la UE sobre el IRPH podría llevar a la entidad a volver a valorar el compromiso de la entidad con el reparto de 2.500 millones de euros en dividendos en el periodo 2018-2020.

A su vez, la Audiencia Provincial de Vizcaya decidió en noviembre paralizar el procedimiento que juzga las hipotecas comercializadas por BBVA ligadas IRPH contra las que Asufin presentó una demanda colectiva en el 2017, hasta que el TJUE se pronuncie definitivamente sobre este índice. Asufin presentó en 2017 una demanda colectiva que agrupaba a más de 250 familias que suscribieron hipotecadas ligadas al IRPH no solo con el actual BBVA, sino también con las cajas que después absorbió el banco, como Caixa Catalunya, Caixa Manresa o Caixa Tarragona.