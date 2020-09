La libra sufre un repunte menor frente al dólar estadounidense

Los diferenciales de rendimiento real entre EE. UU. Y la eurozona, así como los diferenciales en la eurozona, han disminuido significativamente durante el curso de la pandemia. Dado que el BCE también está mucho más cerca de agotar su conjunto de herramientas de política que muchos pares, cualquier esfuerzo asombroso de Lagarde será menos creíble que los de su predecesora, cuya capacidad para debilitar verbalmente el euro se recuerda como el “efecto Draghi”. En términos de política, no se esperan cambios materiales hoy, pero la adopción por parte de la Fed de metas de inflación promedio probablemente será un tema de discusión, al igual que las proyecciones actualizadas del personal que se publicarán, así como el futuro de las compras de activos.

La libra registró un repunte menor frente al dólar estadounidense durante la noche, tras haber alcanzado nuevos mínimos frente al dólar y al euro por la noche. El Gobierno publicó ayer una legislación sobre el mercado interno del Reino Unido, confirmando los informes de que el proyecto de ley contendría elementos que violan el acuerdo de retirada del Brexit firmado el año pasado y, por lo tanto, constituyen una violación del derecho internacional. Los líderes de la UE se alinearon para advertir que la ley amenaza las conversaciones comerciales, que solo tienen semanas para llegar a un acuerdo antes de que expiren los plazos prácticos y políticos para su implementación el próximo año. El Financial Times, que dio la noticia de las controvertidas disposiciones de la legislación del Reino Unido, informa esta mañana que la Comisión Europea está preparando posibles respuestas, incluido un caso en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, o iniciando una solución de controversias.

Entre los líderes de la UE que se alinearon para criticar la legislación propuesta se encontraba el primer ministro irlandés Micheál Martin, quien pidió al Reino Unido que retire las cláusulas infractoras. La líder de la Cámara de Representantes de EE. UU., Nancy Pelosi, se hizo eco de las advertencias de los legisladores británicos de que violar el derecho internacional y un tratado firmado dañaría la reputación del Reino Unido y obstaculizaría los acuerdos comerciales, y dijo que no había «absolutamente ninguna posibilidad» de que el Congreso ratificara un acuerdo comercial entre el Reino Unido y los EE. UU. El acuerdo del Viernes Santo fue socavado. El vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Sefcovic, estará hoy en Londres para sostener conversaciones de emergencia sobre el tema con Michael Gove; los mercados seguirán atentamente los titulares de la reunión y tendrán implicaciones para la libra esterlina.

Tras estos acontecimientos, la libra se cotiza un 2,7% más débil frente al euro esta mañana en comparación con finales de agosto. En términos porcentuales, esto es digno de mención, mientras que el GBPUSD es casi un 4,5% más débil. Sin embargo, estos movimientos no han sido tan dramáticos o caóticos como durante los temores anteriores de no negociar, y tanto el GBPUSD como el GBPEUR continúan operando por encima de sus mínimos durante las llamadas de cierre anteriores con Brexit sin acuerdo. Esto sugiere que los mercados están menos preocupados por el riesgo de no negociar o aún no lo han descontado por completo, o quizás una combinación de ambos. Juzgar cuánto caería el GBPUSD en un verdadero escenario sin acuerdo sigue siendo difícil, con estimaciones que van desde menos de 1,10 hasta tan alto como por encima de 1,25. Una encuesta de Twitter realizada recientemente por el equipo de Monex sugiere que el consenso apunta a una caída sustancial a 1,20 o menos, una caída de aproximadamente un 8% desde los niveles actuales.

Después de recuperarse a niveles no vistos desde mediados de agosto, el índice DXY del dólar volvió a hundirse en la tarde de la sesión de ayer. Casi todo el G10 disfrutó de un repunte frente al dólar, con la excepción de una libra plagada de Brexit y un yen estable. El foco principal en los mercados estadounidenses ayer fue el cambio de tendencia en los índices bursátiles, con incluso el índice NASDAQ de alta tecnología subiendo un 2,7% después de tres días de fuertes pérdidas. En el espacio fiscal, el New York Times informó que los republicanos del Senado están discutiendo planes de un paquete fiscal más pequeño, pero el informe destaca una falta de convicción de que recibirá los 60 votos necesarios para ser aprobado. Dado que el plazo para nuevos estímulos se agota a medida que se acerca el aplazamiento del Congreso el 2 de octubre, la presión puede resultar en un proyecto de ley de estímulo limitado antes de las elecciones. Hoy en día, es probable que los eventos en Europa dicten la acción del precio del dólar en el mercado G10, con el enfoque norteamericano descansando en la publicación de los datos iniciales de las solicitudes de desempleo.

El dólar canadiense revirtió gran parte de las pérdidas del martes en la sesión de ayer después de que los mercados del petróleo se recuperaran después de una agresiva caída al comienzo de la semana. Con el petróleo fluctuando alrededor de los $ 38 por barril, los ojos estarán fijos en la publicación de inventario del Departamento de Energía de los EE. UU. especialmente después de la acumulación de inventarios de anoche según lo informado por el Instituto Americano del Petróleo. Aunque el número de API no es un buen indicador adelantado para la publicación del DoE en movimiento del mercado, aún destaca los cambios potenciales en territorio negativo / positivo antes de la publicación fundamental del mercado petrolero.

La sesión de ayer se vio favorecida por un mensaje cautelosamente optimista proveniente del Banco de Canadá, quien señaló las recientes sorpresas positivas en los datos económicos. Sin embargo, para moderar las expectativas, el banco central señaló acertadamente una fase de recuperación por la que atravesará la economía en los meses de otoño e invierno. Dicha fase incurrirá en condiciones económicas «lentas y agitadas» ya que la recuperación naturalmente comienza a desacelerarse, con la posibilidad de que se impongan medidas de bloqueo más estrictas en los meses más fríos debido al aumento del número de casos. El Banco dijo que calibrará la política monetaria en consecuencia, lo que creemos es una señal para ajustar su Programa de Activos a Gran Escala y sus facilidades crediticias en consecuencia para ajustarse a futuros choques económicos, que probablemente tomarán la forma de bloqueos localizados, medidas de distanciamiento social más estrictas o flaqueando recuperaciones en ciertas industrias de consumo.

Los comentarios sobre la política de calibración muestran un cambio significativo con respecto a declaraciones anteriores que describían la voluntad del Banco de proporcionar más estímulos si fuera necesario. Refleja la naturaleza estancada de la expansión del balance del banco central, donde las compras de deuda pública se compensan con el vencimiento de las compras de letras del Tesoro. En nuestra opinión, esto muestra que el banco central está comprometido a dejar espacio en el tanque para construir su balance más en el futuro si las condiciones se deterioran una vez más. Sin embargo, el mensaje no fue una sorpresa para el mercado, y el dólar canadiense siguió avanzando mientras el dólar se debilitaba ampliamente.

Hoy, justo después del lanzamiento del DoE, el gobernador Macklem está listo para hablar en la Cámara de Comercio de Canadá, que está disponible para ver en el sitio web del Banco. Sin una conferencia de prensa después del anuncio de ayer, el Gobernador puede utilizar el evento de hoy como un medio para transmitir ideas adicionales detrás de la decisión política del Consejo de Gobierno.